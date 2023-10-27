رابط تحميل pdf أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي للعام 2023 mod.mil.iq

يبحث العديد من المتقدمين عن رابط تحميل pdf أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي حيث يعتبر موقع وزارة الدفاع العراقية من أهم المواقع التي وضحت أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي لعام 2023م كذلك أصدرت وزارة الدفاع أن عدد المقبولين بلغ 50 ألفاً منهم 25 ألفاً جندي كما أوضح في بيان رسمي أن عدد الرجال و25 ألف امرأة في دولة العراق وتمت عملية نشر أسماء المقبولين إلكترونياً عبر موقع وزارة الدفاع العراقية لهذا العام الحالي.

رابط تحميل pdf أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي

قد أعلنت وزارة الدفاع في دولة العراق عن قبول نساء ورجال في صفوف الجيش العراقي كجنود. وأكدت الفترة الحالية وزارة الدفاع أن المقبولين سيخضعون لدورة تدريبية مدتها ستة أشهر قبل الالتحاق بصفوف الجيش العراقي.

ما هي اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 كجنود

في الآونة الأخيرة للاستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023 كجنود وهم كالتالي:

في البداية الدخول إلى موقع وزارة الدفاع العراقية.

ثم بعد ذلك عليك الضغط على رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في صفوف الجيش العراقي.

أدخل رقم طلب مقدم الطلب.

انقر على زر بحث نتائج المقبولين في صفوف الجيش العراقي من الرجال والنساء.

ما هي الشروط المطلوبة للقبول في وزارة الدفاع عام 2023 كجندي