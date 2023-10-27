طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة بخطوات سهلة وبسيطة وطعم خطير

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل كرواسون بالشوكولاتة، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

100 مل من الماء الدافئ

بيضة واحدة

100 مل من الحليب الدافئ

60 مل من زيت نباتي

6 جرام من خميرة الخبز

400 جرام من الدقيق

ملعقة صغيرة ملح

25 جرام من السكر

70 جرام من الزبدة

شوكولاتة سوداء مقطعة

بياض البيض

طريقة التحضير:

يُخفق الحليب الدافئ والماء مع القليل من السكر ثم تضاف الخميرة إلى الخليط حتى تذوب، ويترك الخليط جانبا لمدة 10 دقائق.

يُضاف البيض والزيت والدقيق والملح، ويُمزج الكل، ثم يُعجن لمدة 10 دقائق.

تشكل العجينة على شكل كرة وتغلف بالبلاستيك، يترك جانبا لمدة ساعة.

يُبسط العجين ويُعجن مع الزبدة، ثم يُرش بالدقيق ويُبسط على شكل مستطيل.

يُقطع إلى 12 قطعة وتشكل كل قطعة على شكل دونات كما هو موضح في الصور.

اترك القطع لتخمر مرة أخرى لمدة 30 دقيقة، ثم قم بدهنها بطبقة من بياض البيض ورشها بالشوكولاتة المقطعة.

ادخلها للفرن لمدة 20 دقيقة عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.