تتزايد الجهود المكثفة في عمليات البحث عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق، التي توفرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق التي أكدت الحكومة على أنها تشمل مجموعة كبيرة من المواطنين في كافات العراق، مما يساهم في السماح بالتقديم على المنحة التي توفرها الحكومة العراقية، حتى تساعد على تحسين ظروف المواطنين الاقتصادية والعمل على سد احتياجاتهم، وهذا ما نوضحه عبر التقرير الذي نتناول فيه البحث عن الأسماء.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق

من الممكن التعرف على اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق، بعد اتباع مجموعة من الخطوات التي اوضحتها وزارة العمل العراقي فيما يلي:

التوجه المباشر إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

إدخال جميع بيانات وتفاصيل المستفيد من برنامج الرعاية.

النقر مباشرة على أيقونة تحميل الكشوفات للاطلاع على البيانات الموجودة بها.

انتظار التحميل حتى يتم تنزيل جميع الكشوفات الموجودة والمدون بها الأسماء.

اسماء المشمولين في الرعاية منصة مظلتي

حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على توفير مجموعة من الخدمات في إطار المتطلبات التي يحتاج إليها العمالة، حيث تم توفير رابط للوصول السريع إلى المنصة والذي من الممكن الانتقال إلى مركز المستخدمين للاطلاع على الأسماء:

الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال النقر هنا .

انقر على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة التي ترغب في الاطلاع عليها ضمن برنامج الرعاية.

في هذه الخطوة حمل قوائم الأسماء التي بإمكانها الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية.

ابحث عن الاسم الذي ترغب في البحث عنه.

تأكد من تطابق تاريخ الميلاد مع الاسم بعد أن يتم العثور عليه.

شروط الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي ينبغي أن يتم استيفاؤها قبل الاستعلام عن الأسماء المشمولة أبرزها أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، كما ينبغي ألا يكون لديه أي ممتلكات أو أصول عقارية لها قيمة مالية مرتفعة، مع الالتزام التام بالضوابط التي تفرضها الوزارة، كما ينبغي ألا يقل عمر المتقدم الذكر عن 18 عام ولا يتخطى 60 سنة، وألا يقل عمر المرأة عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.