اتفرج قبل اي حد.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي والقناة الناقلة Full HD

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي والقناة الناقلة 2023-2024، وهذه المباراة تحمل أهمية كبيرة لمشجعي القلعة الحمراء وجماهير الفريق، وهم ينتظرون بفارغ الصبر اللقاء المقبل الذي سيقام في الأسبوع القادم.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي والقناة الناقلة

مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري السوبر الأفريقي ستنطلق يوم الأحد المقبل، وذلك بتغيير في التوقيت نتيجة انتهاء فصل الصيف، وستكون صافرة المباراة في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من الساعة 7 في التوقيت الحالي، وهذا التغيير يأتي بعد بدء العمل بنظام التوقيت الشتوي في البلاد يوم الجمعة، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الإياب في القاهرة في الأول من نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرًا، حيث يترقب الجماهير بفارغ الصبر هذه المواجهة الرياضية الهامة ويتطلعون إلى رؤية أداء الفرقين في هذه المرحلة المهمة من البطولة.

موعد مباراة الاهلى وصن داونز في السوبر الافريقي

مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري السوبر الأفريقي ستُقام على ملعب “بريتوريا” في جنوب أفريقيا، وفيما يلي توقيت المباراة في بعض الدول العربية:

في المملكة العربية السعودية: الساعة 7 مساءً.

في تونس: الساعة 4 عصرًا.

في السودان: الساعة 6 مساءً.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة

من الجيد معرفة أن مباراة الأهلي وصن داونز في بطولة دوري السوبر الأفريقي ستتم بثها عبر عدد من القنوات التي حصلت على حقوق بث هذه البطولة، ومن بين القنوات التالية:

أون تايم سبورتس.

الرياضية المغربية.

أبوظبي الرياضية.

SSCالسعودية

بي إن سبورتس.

مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا

تأهل النادي الأهلي لخوض مباراته ضد نظيره الجنوب أفريقي بعد أداء مميز في الجولتين السابقتين من بطولة دوري السوبر الأفريقي، وفي مباراة الذهاب ضد سيمبا التنزاني، تعادل الأهلي بهدفين مقابل هدفين خارج أرضه، وهذا الأداء المميز سمح له بالتأهل بناءً على حساب الهدف الذي سجل خارج ملعبه.

في مباراة الإياب بمصر تعادل الفريقين بهدف واحد لكل فريق، وبفضل هذه النتائج نجح الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي، أما بالنسبة لنظيره الجنوب أفريقي فقد تأهل أيضًا بعد تعادله في مباراة الإياب ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

ستكون مباراة الأهلي وصن داونز في دوري السوبر الأفريقي 2023-2024 مواجهة مثيرة بين الفرقين، ومن المتوقع أن يكون لديها تأثير كبير على مسار البطولة.