رسوم تجديد الإقامة في السعودية 1444 – 2023 بعد التعديلات الجديدة

تعد رسوم تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية أمرًا حيويًا يبحث عنه المقيمون والوافدون الجدد، وقد تم إحداث تعديلات جديدة على قيمة هذه الرسوم بعد إعلان زيادة رسوم تأشيرة المقيمين الخارجين عن المملكة، تختلف الرسوم من فرد إلى آخر وفقًا لاختلاف المهن والشركات، وقد تم تعديل الرسوم لبعض الفئات المعفاة، سنقدم لكم آخر المعلومات المتعلقة برسوم تجديد الإقامة في السعودية لمختلف المهن، بما في ذلك رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة بعد رفع الأسعار.

رسوم تجديد الإقامة في السعودية

بعد الزيادة في الأسعار وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت رسوم تجديد الإقامة في السعودية لعام 2023 محل اهتمام واسع. تم تداول العديد من الأخبار حول زيادة رسوم تجديد الإقامة في المملكة، وخاصة بعد الإعلان عن زيادة سعر تأشيرة المقيمين الخارجين عن المملكة، كما تضمن القرار المتخذ مضاعفة رسوم الخروج والعودة بمبلغ 200 ريال لمدة شهرين، وأظهر أيضًا زيادة قيمة 100 ريال سعودي للمقيم في حال بقائه داخل أراضي المملكة لمدة شهر إضافي، وفي حالة غياب المقيم عن المملكة خلال تلك الفترة، ستتم مضاعفة رسوم الشهر للضعف. تم الإعلان أيضًا عن الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية.

طريقة الاستعلام عن صَلاحِيَة الإقامة إلكترونياً أبشر

يُفضل على جميع المقيمين والوافدين أن يكونوا على دراية بصلاحية إقامتهم في المملكة العربية السعودية وتجديدها عبر استخدام منصة “أبشر” الإلكترونية. وفيما يلي طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة:

1. قم بالدخول إلى منصة أبشر.

2. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

3. بعد ذلك، أدخل رمز التحقق المرئي المعروض وانقر على زر تسجيل الدخول.

4. حدد “الخدمات العامة” من القائمة الرئيسية.

5. ستظهر لك مجموعة من الخدمات، حدد “صلاحية الإقامة”.

6. أدخل رقم الهوية الخاص بك وأدخل الرمز المرئي المعروض أمامك.

7. انقر على زر “عرض التفاصيل”.

8. ستظهر لك صلاحية إقامتك وتاريخ انتهائها.

رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية

فيما يلي رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة في السعودية بعد رفع الأسعار. وتختلف تكلفة تجديد الإقامة وفقًا للمهن وتكون على النحو التالي:

– تكلفة تجديد إقامة العامل في شركة أو مؤسسة هي 600 ريال سعودي لمدة عام واحد فقط.

– رسوم تجديد إقامة زوجة مواطن سعودي لمدة سنة تبلغ 500 ريال.

– قيمة تجديد إقامة زوجة مقيمة في المملكة لمدة سنة تبلغ 500 ريال.

– يتم تجديد إقامة المرافقين الذين لم يتجاوزوا سن العشرين بقيمة 500 ريال لمدة سنة.

– رسوم تجديد إقامة السائق الخاص تبلغ 600 ريال سعودي.

– يتم تجديد إقامة العمالة المنزلية لمدة سنة بتكلفة قدرها 600 ريال.

– رسوم إقامة العمال الزراعيين تبلغ 650 ريال سعودي.

– يتم تجديد إقامة المرافق للشخص المقيم في المملكة بتكلفة 2000 ريال سعودي.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وقد تختلف وفقًا لتعديلات وزارة الداخلية السعودية.

رسوم تجديد الإقامة بالمملكة العربية السعودية لسنتين

الكثير من الأشخاص يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم تجديد إقامتهم لفترة تزيد عن سنة واحدة، والإجابة هي نعم، حيث يمكن تجديد الإقامة لمدة سنتين. ومع ذلك، تختلف الرسوم المطلوبة وفقًا لذلك، وتكون على النحو التالي:

– لتجديد إقامة زوجة المقيم لمدة سنتين، تكون الرسوم قيمتها 1000 ريال.

– تجديد إقامة زوجة المواطن السعودي لمدة سنتين يتطلب دفع رسوم قدرها 1000 ريال.

– قيمة رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية لمدة سنتين تبلغ 1200 ريال.

– لتجديد إقامة السائق الخاص لمدة سنتين، يتم تحصيل رسوم قدرها 1200 ريال.

– الرسوم المطلوبة لتجديد إقامة المرافقين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا لمدة سنتين تبلغ 1000 ريال.

– بالنسبة للعامل في شركة أو مؤسسة، تكون رسوم تجديد إقامته لمدة سنتين 1300 ريال.

– وأما بالنسبة للعمالة الزراعية، فيجب دفع رسوم قدرها 1200 ريال لتجديد إقامتهم.

شروط تجديد الاقامة السعودية

للحصول على تجديد إقامة السعودية، هناك بعض الشروط التي يجب على الشخص المقيم تحقيقها، وهي كما يلي:

1. الإقامة الحالية: يجب أن يكون الشخص مقيمًا في المملكة العربية السعودية وأن يكون لديه إقامة سارية المفعول.

2. الدفع المطلوب: يتعين على المقيم سداد التكاليف المطلوبة لعملية تجديد الإقامة وفقًا للرسوم المعمول بها.

3. المخالفات المرورية: يجب أن يتم تسديد جميع المخالفات المرورية المترتبة على المقيم قبل تقديم طلب تجديد الإقامة.

4. الحضور الدوري للعمل: يجب ألا يكون المقيم مسجلاً غيابًا عن عمله بشكل متكرر أو من قبل جهة العمل المعنية.

5. جواز السفر: يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر صالح وساري المفعول.

6. التأمين الطبي: إذا كان للمقيم أسرة وأولاد، فيجب أن يكون لديه تأمين طبي ساري المفعول يغطي احتياجاتهم الصحية.

7. الكفالة العائلية: يجب أن لا يكون لدى الشخص ابن ذكر يبلغ من العمر 21 عامًا أو أكثر ومسجل باعتباره مكفولًا.