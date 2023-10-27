تحلية سريعة لآخر الليل.. هياكلوا صوابعهم وراها

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل تحلية سريعة بالشكولاتة البيضاء، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل تحلية سريعة بالشكولاتة البيضاء، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

750 مل من الحليب

300 غرام من الشوكولاتة البيضاء الناعمة

8 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف

علبة من القشطة

3/4 كوب من السكر

4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة

نوتيلا للتزيين

طريقة التحضير:

تخلط كل المكونات في قدر، وضعيها على النار حتى تغلي.

ثم قومي بوضع الخليط في وعاء دائري واتركيه في الثلاجة طوال الليل..

في الصباح يمكنك تزينه بنوتيلا أو أي شىء ترغبين به وبالهناء والشفاء.