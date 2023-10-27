نزلت حالا pdf.. كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم امنح المقدمة من حكومة العراق، حيث إنها تقوم على دعم شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الفئات أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، بما يُساهم ذلك في توفير حياة كريمة والعمل على سد الإحتياجات اللازمة والأساسية التي يتم فرضها أمام جميع الأشخاص المتقدمين في مختلف محافظات العراق.

تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن بكل سهولة القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، كما على النحو التالي:-

الذهاب إلى منصة مظلتي.

الضغط مباشرة على زر “الخدمات الإلكترونية”.

ليتم بعد ذلك اختيار “الرعاية الاجتماعية”.

وعليه يتم تحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

كتابة رقم الهوية واسم المستفيد رباعي.

ليتم بعد ذلك الضغط مباشرة على أيقونة “استعلام”.

وتتمكن حينها من تحميل كافة الكشوفات الخاصة بالمشمولين.

الوثائق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إمكانية الحصول على الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة، وفقًا لما يلي:-