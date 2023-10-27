طريقة عمل حلوى الحليب بدون فرن.. جمالها لا يُقاوم

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، خلال برنامجها المذاع عبر فضائية “cbc سفرة” طريقة عمل حلوى الحليب، بطريقة سهلة وبسيطة.

ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل حلوى الحليب، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي:

المكونات:

80 غ حليب بودرة

30 غ الزبدة

30 غ سكر

1 كيس فانيلا

كأس حليب

طريقة التحضير:

نذيب الزبدة ثم نضيف عليها بودرة الحليب.

نحرك الخليط قليلا ثم نضيف السكر حبيبات والفانيليا.

نتابع التحريك حتى نحصل على خليط ذو لون بني فاتح.

نضيف الحليب ونتابع التحريك على نحصل على خليط متماسك.

نضع الخليط في قالب السيليكون وندخله إلى الثلاجة.