جرب الان.. كود إلغاء باقة نت فودافون في ثواني 2023

يبحث الكثير من عملاء شركة فودافون عن طريقة إلغاء باقة الإنترنت الخاصة بهم وذلك لعدة أسباب، منها انتهاء الحاجة إلى الباقة أو الرغبة في الاشتراك في باقة أخرى، أو الرغبة في توفير الرصيد، و سنتعرف اليوم على كود إلغاء باقة نت فودافون 2023.



كود إلغاء باقة نت فودافون في ثواني 2023

تتيح شركة فودافون لعملائها إمكانية إلغاء باقة الإنترنت الخاصة بهم من خلال كود قصير، يمكن إدخاله من خلال الهاتف المحمول.

كود إلغاء جميع باقات الإنترنت

يمكن إلغاء جميع باقات الإنترنت الخاصة بشركة فودافون من خلال كود واحد، وهو *200#، بعد إدخال هذا الكود، ستصلك رسالة نصية قصيرة من شركة فودافون تؤكد إلغاء جميع باقات الإنترنت الخاصة بك.

كود إلغاء باقة الانترنت المحدودة

إذا كنت مشتركا في باقة الإنترنت المحدودة، فيمكنك إلغائها من خلال كود قصير وهو:*200*رقم الباقة# على سبيل المثال، إذا كان رقم الباقة الخاصة بك هو 1000، فيمكنك إلغائها من خلال إدخال الكود التالي: *200*1000#.

كود إلغاء باقة الإنترنت اللامحدودة

إذا كنت مشتركا في باقة الإنترنت اللامحدودة، فيمكنك إلغائها من خلال كود قصير وهو *200*0#، بعد إدخال هذا الكود، ستصلك رسالة نصية قصيرة تؤكد لك إلغاء الباقة، وستتم عملية إلغاء باقة الإنترنت في ثواني.

ملاحظات

عند إلغاء باقة الإنترنت، سيتم إيقاف سريان الباقة فورا ولن تتمكن من استخدام الإنترنت حتى تشترك في باقة جديدة.

إذا كنت مشتركا في باقة الإنترنت اللامحدودة، وكنت قد تخطيت الحد الأقصى للاستهلاك، فسيتم فرض رسوم على الاستخدام الزائد.

يمكنك ايضا إلغاء الباقة من تطبيق أنا فودافون في ثواني، كود إلغاء باقة نت فودافون 2023 من خلال أنا فودافون هو #02000#.