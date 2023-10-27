تردد قناة سراج الأقصى 2023 Seraj Al Aqsa TV الجديد علي نايل سات وعرب سات
تردد قناة الأقصى هي واحدة من القنوات الفلسطينية ذات الأهمية البارزة وتلعب دورًا حيويًا في نقل الأخبار والأحداث المتعلقة بقطاع غزة تعد هذه القناة واحدة من فروع الشبكات الإعلامية المعروفة في منطقة الأقصى، وتمتلك مكانة مميزة في الوسط الإعلامي الفلسطيني.
قناة الأقصى
تتجلى أهمية تردد قناة الأقصى في تقديمها تغطية شاملة وموثوقة للأحداث والأخبار التي تحدث في قطاع غزة يتابع الكثيرون هذه القناة للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول الأحداث والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.
إلى جانب نقل الأخبار تسعى قناة الأقصى أيضًا إلى تقديم منصة للتعبير عن الآراء والآفكار،يعتبر الإعلام وسيلة هامة للتواصل والتفاعل مع الجمهور وقناة الأقصى تلتزم بتقديم منصة مفتوحة لمناقشة القضايا والمواضيع المهمة.
تمتلك قناة الأقصى مكانة خاصة في الوسط الإعلامي الفلسطيني وتقدم خدمة قيمة للمشاهدين من خلال تغطيتها الشاملة للأحداث والتفاعل مع قضايا الوطن والمنطقة.
تردد قناة الأقصى نايل سات
- التردد: 10922.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 3/4.
- الاستقطاب: رأسي V .
أهم برامج قناة الأقصى
تردد قناة الأقصى تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تتناول قضايا فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.إليكم نظرة عامة على بعض برامجها:
- برنامج غزة تحت الحصار: يسلط الضوء على الوضع في قطاع غزة وتأثير الحصار على سكانها وحياتهم اليومية.
- برنامج حلوة ولا ملتوتة: يتناول قضايا اجتماعية وثقافية وفنية تهم الشباب في فلسطين والمنطقة.
- برنامج مفاتيح النصر: يتحدث عن النضال والصمود لتحقيق النصر والحرية في فلسطين.
- برنامج صدق الشارع: يتناول قضايا الشارع الفلسطيني وآراء الناس حول القضايا الراهنة.
- برنامج نافذة الخير: يسلط الضوء على الأعمال الخيرية والمبادرات الاجتماعية في فلسطين.
- برنامج واقع الضفة: يتناول الأحداث والتطورات على الساحة الضفة الغربية.
- برنامج يسألونك: يتناول قضايا دينية وفكرية ويستضيف مختصين للإجابة على أسئلة المشاهدين.
- برنامج من الضفة: يسلط الضوء على قضايا وأحداث مناطق الضفة الغربية.
- برنامج مسارات: يتناول مسارات النضال والتحولات في الشأن الفلسطيني.
- برنامج أبعاد: يستكشف الأبعاد المختلفة للقضايا السياسية والاجتماعية في فلسطين والمنطقة.