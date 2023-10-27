تردد قناة الأقصى هي واحدة من القنوات الفلسطينية ذات الأهمية البارزة وتلعب دورًا حيويًا في نقل الأخبار والأحداث المتعلقة بقطاع غزة تعد هذه القناة واحدة من فروع الشبكات الإعلامية المعروفة في منطقة الأقصى، وتمتلك مكانة مميزة في الوسط الإعلامي الفلسطيني.

قناة الأقصى

تتجلى أهمية تردد قناة الأقصى في تقديمها تغطية شاملة وموثوقة للأحداث والأخبار التي تحدث في قطاع غزة يتابع الكثيرون هذه القناة للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول الأحداث والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.

إلى جانب نقل الأخبار تسعى قناة الأقصى أيضًا إلى تقديم منصة للتعبير عن الآراء والآفكار،يعتبر الإعلام وسيلة هامة للتواصل والتفاعل مع الجمهور وقناة الأقصى تلتزم بتقديم منصة مفتوحة لمناقشة القضايا والمواضيع المهمة.

تمتلك قناة الأقصى مكانة خاصة في الوسط الإعلامي الفلسطيني وتقدم خدمة قيمة للمشاهدين من خلال تغطيتها الشاملة للأحداث والتفاعل مع قضايا الوطن والمنطقة.

تردد قناة الأقصى نايل سات

التردد: 10922.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: رأسي V .

أهم برامج قناة الأقصى

تردد قناة الأقصى تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تتناول قضايا فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.إليكم نظرة عامة على بعض برامجها: