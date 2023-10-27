موعد نزال تايسون فيوري ونغانو والقنوات الناقلة

تشهد العاصمة السعودية الرياض في موسمها الرياضي لعام 2023 نزالًا مرتقبًا بين الملاكمين الشهيرين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو. ويعتبر هذا النزال من أهم الأحداث الرياضية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ويترقبه الكثيرون حول العالم.

موعد نزال تايسون فيوري و نغانو

يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 هو موعد النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً.

القنوات الناقلة

بعد الإعلان عن موعد نزال تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، سنقدم لكم فيما يلي قائمة بالقنوات التي ستنقل هذا النزال المرتقب في موسم الرياض 2023:

1. BT Sport Box Office.

2. Ssc HD.

3. قناة السعودية الرياضية.

4. MBC ACTION.

يترقب عشاق الملاكمة حول العالم هذا النزال المرتقب بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو، والذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض الرياضي لعام 2023، وسنبقى على انتظار الإعلان عن القنوات الناقلة للنزال، ونتمنى أن يكون هذا النزال مثيرًا وممتعًا للجماهير.