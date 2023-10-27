مباراة توتنهام وكريستال بالاس الآن قناة beIN SPORTS 1 مباشر الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام الليلة مباراة توتنهام وكريستال بالاس بث مباشر على قناة beIN SPORTS 1 في أولى مواجهات الجولة الـ 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيثسيحل توتنهام ضيفًا على كريستال بالاس في ملعب “سيلهرست بارك” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المحلي. يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة التي تعد بأن تكون مليئة بالتنافس بين الفريقين في إفتتاحية الجولة العاشرة من البريميرليج.

موعد مباراة توتنهام وكريستال بالاس

تقام مباراة توتنهام وكريستال بالاس اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت السعودية، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت الإمارات، والساعة 9:00 صباحًا بتوقيت مصر.

يستضيف ملعب “سيلهرست بارك” هذه المواجهة القوية ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي للموسم 2023-2024، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق النقاط الثلاث في هذا اللقاء الهام.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وكريستال بالاس

ستكون المباراة بين توتنهام وكريستال بالاس متاحة للمشاهدة على القنوات التالية:

قناة beIN SPORTS 1: ستقوم هذه القناة بنقل المباراة باللغة العربية، وسيتولى حسن العيدروس التعليق على اللقاء.

قناة beIN SPORTS ENGLISH 1: ستقوم هذه القناة بنقل المباراة باللغة الإنجليزية.

تشكيل توتنهام الرسمي

تشكيلة توتنهام الرسمية هي كالتالي:

المرمى: غولييلمو فيكاريو.

الدفاع: كريستيان روميرو، ديستيني أودوجي، بيدرو بورو، ميكي فان دي فان.

الوسط: باب ماتار سار، بيير هويبرغ.

وسط هجومي: جيمس ماديسون، ريتشارليسون، ديان كولوسيفسكي.

الهجوم: سون هيونغ مي.

تشكيل كريستال بالاس الرسمي

أما تشكيلة كريستال بالاس الرسمية فتتضمن اللاعبين التاليين:

المرمى: سام جونستون.

الهجوم: مارك جيهي، جويل وارد، تيريك ميتشل، يواكيم أندرسن.

الوسط: شيخ عمر دوكوري، جيفرسون ليرما، ويل هيوز.

الهجوم: جون فيليب ماتيتا، جوردان آيو، أودسون إدوارد.

مشاهدة مباراة توتنهام وكريستال بالاس بث مباشر

شاهد الآن بث مباشر مباراة توتنهام وكريستال بالاس عبر بين كونكت (beIN 4K) وتطبيق تود (TOD TV) الناقلين الحصريين الوحيدين لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنك أيضًا مشاهدتها من خلال البث المباشر على يوتيوب.