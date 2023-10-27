تحميل تطبيق قضيتي مقاطعة Qadyaty للتعرف على المنتجات التي تدعم اسرائيل
تطبيق قضيتي Qadyaty يعتبر أداة فعالة وقوية لدعم القضية الفلسطينية من خلال تشجيع المستهلكين على مقاطعة المنتجات التي تدعم إسرائيل يقدم هذا التطبيق قاعدة بيانات شاملة تحتوي على معلومات حول المنتجات والشركات التي ينبغي تجنبها بناءً على علاقتها بالاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق معلومات حول المنتجات البديلة التي يمكن للمستهلكين شراؤها كبديل للمنتجات المدعومة لإسرائيل.
تطبيق قضيتي
باستخدام تطبيق قضيتي يمكن للأفراد تحميله على هواتفهم الذكية والبدء في تصفح قاعدة البيانات لمعرفة المنتجات والشركات التي يجب تجنبها يمكن البحث في التطبيق بسهولة للعثور على معلومات حول المنتجات الخاصة بأنواع معينة أو للتحقق من شركة معينة تتيح هذه المعلومات للمستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المشتريات اليومية.
من الجدير بالذكر أن هذا التطبيق يلعب دورًا هامًا في دعم الحملات الدولية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لتغيير سياستها تجاه القضية الفلسطينية بواسطة مقاطعة المنتجات التي ترتبط بالاحتلال يمكن للمستهلكين أن يساهموا في تحقيق التغيير والعدالة من أجل الشعب الفلسطيني تجدر الإشارة إلى أن التطبيق متاح للتنزيل مجانًا على منصات الهواتف الذكية مما يجعله وسيلة سهلة ومريحة للمشاركة في هذا النضال العادل.
مميزات تطبيق Qadyaty
تطبيق قضيتي يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله أداة قوية لدعم القضية الفلسطينية ومساهمة في مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي فيما يلي بعض هذه المميزات:
- قاعدة بيانات شاملة: يحتوي التطبيق على قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات عن المنتجات والخدمات التي ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي يتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات مفصلة حول هذه المنتجات والشركات.
- سهولة الاستخدام: يتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعله مفهومًا ومتاحًا لجميع فئات المستخدمين ببساطة يمكن للأفراد البحث عن المنتجات والشركات بسهولة وفحصها بناءً على معاييرهم الخاصة.
- التفاعلية: يوفر التطبيق منصة تفاعلية تتيح للمستخدمين مشاركة المعلومات والتجارب الخاصة بهم حول مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل يمكن للأفراد تقديم تقييمات وآراء حول المنتجات التي قاموا بمقاطعتها مما يعزز من تواصل المجتمع والوعي حول هذه القضية.
تحميل تطبيق Qadyaty
لتحميل تطبيق قضيتي Qadyaty الذي يهدف إلى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:
- تأكد من أن هاتفك متصل بالإنترنت قبل البدء في عملية التحميل.
- ابحث عن أيقونة متجر التطبيقات على هاتفك وقم بفتحه.
- انتقل إلى نافذة البحث في متجر التطبيقات واكتب قضيتي أو Qadyaty في مربع البحث.
- ابحث عن قضيتي في نتائج البحث وانقر على زر تحميل أو تنزيل لبدء عملية التنزيل.
- قد يُطلب منك إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب iCloud الخاص بك لتأكيد عملية التنزيل قم بإدخال كلمة المرور وانتظر حتى يتم تنزيل التطبيق.
- بمجرد الانتهاء من التحميل ستظهر أيقونة التطبيق على شاشة هاتفك. انقر على الأيقونة لفتح التطبيق.
- بمجرد فتح التطبيق يمكنك بدء استخدامه والبدء في تصفح قاعدة البيانات لمنتجات الاحتلال والبدء في مقاطعتها.