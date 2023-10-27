تطبيق قضيتي Qadyaty يعتبر أداة فعالة وقوية لدعم القضية الفلسطينية من خلال تشجيع المستهلكين على مقاطعة المنتجات التي تدعم إسرائيل يقدم هذا التطبيق قاعدة بيانات شاملة تحتوي على معلومات حول المنتجات والشركات التي ينبغي تجنبها بناءً على علاقتها بالاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق معلومات حول المنتجات البديلة التي يمكن للمستهلكين شراؤها كبديل للمنتجات المدعومة لإسرائيل.

تطبيق قضيتي

باستخدام تطبيق قضيتي يمكن للأفراد تحميله على هواتفهم الذكية والبدء في تصفح قاعدة البيانات لمعرفة المنتجات والشركات التي يجب تجنبها يمكن البحث في التطبيق بسهولة للعثور على معلومات حول المنتجات الخاصة بأنواع معينة أو للتحقق من شركة معينة تتيح هذه المعلومات للمستهلكين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المشتريات اليومية.

من الجدير بالذكر أن هذا التطبيق يلعب دورًا هامًا في دعم الحملات الدولية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والضغط على إسرائيل لتغيير سياستها تجاه القضية الفلسطينية بواسطة مقاطعة المنتجات التي ترتبط بالاحتلال يمكن للمستهلكين أن يساهموا في تحقيق التغيير والعدالة من أجل الشعب الفلسطيني تجدر الإشارة إلى أن التطبيق متاح للتنزيل مجانًا على منصات الهواتف الذكية مما يجعله وسيلة سهلة ومريحة للمشاركة في هذا النضال العادل.

مميزات تطبيق Qadyaty

تطبيق قضيتي يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله أداة قوية لدعم القضية الفلسطينية ومساهمة في مقاطعة المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي فيما يلي بعض هذه المميزات:

قاعدة بيانات شاملة: يحتوي التطبيق على قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات عن المنتجات والخدمات التي ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي يتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات مفصلة حول هذه المنتجات والشركات.

سهولة الاستخدام: يتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، مما يجعله مفهومًا ومتاحًا لجميع فئات المستخدمين ببساطة يمكن للأفراد البحث عن المنتجات والشركات بسهولة وفحصها بناءً على معاييرهم الخاصة.

التفاعلية: يوفر التطبيق منصة تفاعلية تتيح للمستخدمين مشاركة المعلومات والتجارب الخاصة بهم حول مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل يمكن للأفراد تقديم تقييمات وآراء حول المنتجات التي قاموا بمقاطعتها مما يعزز من تواصل المجتمع والوعي حول هذه القضية.

تحميل تطبيق Qadyaty

لتحميل تطبيق قضيتي Qadyaty الذي يهدف إلى مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة: