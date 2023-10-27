مباراة الهلال والأهلي دوري روشن السعودي اليوم 27-10-2023 قناة SSC 1 مباراة الهلال والأهلي

جميع الأنظار تتوجه اليوم نحو مشاهدة مباراة الهلال والأهلي، حيث يحضتن ملعب الملك فهد قمة الجولة الحادية عشر بالدوري السعودي 2023-2024، المواجهة المحتدمة بين الهلال وأهلي جدة تُشعل الدوري السعودي، إذ يتحمس فريق الهلال لهذه المباراة حتى يتمكن من الحفاظ على مركزه والاحتفاظ بصدارة الدوري، كما يسعى فريق أهلي جدة للفوز بهذه المباراة حتى لا يبقى بينه وبين الهلال سوى نقطة واحدة، ولكي يُوقف سلسلة الانتصارات المتتالية لفريق الهلال الذي يتصدر الجدول.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي

يُقيم الكلاسيكو السعودي الجديد هذه المرة على أرضية استاد الملك فهد الدولي، ويضمّ اللقاء بين فريقي الهلال والأهلي ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن 2024، إذ يبدو أن الفريقين يعيشان أوقاتًا مميزة في هذا الموسم، حيث يتصدّر أصحاب الأرض قائمة الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة، حيث أن “قلعة الكؤوس” تنعم بثقة عالية بعد تحقيق الفوز في الديربي أمام الاتحاد، ومن ثم الفوز على الوحدة، وتتطلع كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله إلى مواصلة هذا الأداء الرائع في المباراة الأهم لهذا الموسم.

ومع ذلك يبدو أن مهمة الأهلي في هذه المباراة ستكون صعبة بالنظر إلى أداء الهلال المميز في الآونة الأخيرة، حتى وإن فقدت كتيبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعض نجومها بسبب الإصابة، مثل نيمار دا سيلفا، لذلك ستكون مباراة صعبة على فريق الهلال في ظل هذه الغيابات، لكن زعيم آسيا لا يقف على هذه الفوارق، وسوف يتسلح بالجمهور العاشق.

موعد مباراة الهلال والأهلي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأهلي في الجولة رقم 11 بالدوري السعودي اليوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة، والثامنة بتوقيت القاهرة، حيث تُقام المباراة على ستاد ملعب المك فهد الرياضي الدولي، وسوف يقوم المعلق الكبير فارس عوض على القناة الصوتية الأولى SSC1 HD، بينما يقوم المعلق مدحت شلبي بالتعليق على القناة الصوتية الثانية لذات القناة، كما سيقوم المعلق فهد عريشي بالتعليق على مباراة الأهلي والهلال في قمة الجولة الحادية عشر على قناة SSC1 SD.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

يُمكن متابعة مباراة الهلال والأهلي بصورة مجانية فقط داخل المملكة العربية السعودية عبر قناة SSC1 SD المجانية، وسيتم بث الكلاسيكو على هذه القناة بتقنية صورة عادية وبدون تغطية القناة السعودية لأحداث قبل وبعد المباراة.