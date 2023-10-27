هل صدرت نتائج المفاضلة العامة الثانية وماهو الرابط المخصص

يواجه العديد من الطلاب حاليًا مشكلة إيجاد روابط مع نتائج المفاضلة العامة الثانية لسوريا عام 2023، كما أعلنت وزارة التعليم العالي السورية نتائج المفاضلة لعام 2024 نهاية تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، ولذلك، يتساءل الطلاب عن كيفية البحث عن نتائجهم وتنزيلها إلكترونيً حيث خصصت الوزارة رابطاً خاصاً للطلبة للاطلاع على نتائجهم لتسهيل العملية.

تقديم نتائج المفاضلة العامة لكافة القطاعات في سوريا 2023

ومن المتوقع نشر نتائج المفاضلة لعام 2023 في سوريا بحلول يوم الأربعاء 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الأقل، سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على النتائج إلى جميع أرقام الهواتف المحمولة للطلاب، كما سيتم نشر النتائج على الموقع الرسمي للمفاضلات العامة والموازي، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج، يرجى متابعة موقع مفاضلة سوريا الرسمي للحصول على آخر المعلومات والتحديثات المتعلقة برابط نتائج المقارنة 2023.

رابط نتيجة المفاضلة الثانية لسوريا 2023/2024

وبعد الإعلان الرسمي عن النتائج، أصبح جميع الطلاب يبحثون الآن عن رابط النتائج للمفاضلة لعام 2023 في سوريا، ولتسهيل هذه العملية، يمكنك التحقق من النتائج باتباع الخطوات التالية:

ابحث عن القسم المخصص للاستعلامات في النتائج وانقر عليه.

سيُطلب منك إدخال معلومات شخصية مثل اسمك ورقم العقد.

الرجاء إدخال المعلومات المطلوبة بدقة والضغط على زر الطلب.

بعد معالجة البيانات، يتم عرض النتائج على الشاشة.

يمكنك تنزيل نتائجك أو طباعتها وحفظها.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، يجب على الطلاب الانتظار لبعض الوقت حتى تتم

معالجة البيانات وعرض النتائج. يمكن للطلاب

العثور على معلومات تفصيلية حول المرحلة التي تم قبولهم فيها والتخصص الذي اختاروه.

معدل القبول في الجامعات السورية

يتم الإعلان عن نتائج قبول الطلاب في الجامعات الحكومية السورية للعام الدراسي 2024، حيث نشرت وزارة التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية معدلات القبول الجامعي الخاصة بها، تفاصيل هذه الرسوم أدناه.

حققنا خلال السنة التحضيرية نسبة نجاح 235 من 240 على النظام التقليدي و233 من 240 على النظام الموازي.

وفي كلية الهندسة كان المعدل التراكمي المطلوب 220 من 240.

تم تعيين عضو هيئة تدريس جديد في كلية الحقوق وإدارة الأعمال المتخصصة في الآداب.

بهذه المعلومات الموسعة يتمكن الطلاب من معرفة تفاصيل حول صدور نتائج المفاضلة العامة 2024.