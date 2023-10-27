مباراة جنوى وساليرنيتانا الآن قناة أبوظبي بريميوم 1 مباشر الدوري الإيطالي (سيريا أي)

تقام اليوم مباراة جنوى وساليرنيتانا بث مباشر على قناة أبوظبي بريميوم 1 الدوري الإيطالي (سيريا أي) الليلة في إطار مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، تابع معنا موعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة جنوى وساليرنيتانا

ستقام مباراة جنوى وساليرنيتانا في الدوري الإيطالي (سيريا أي)، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023. ستبدأ المباراة في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات. ستقام المباراة على ملعب لويجي فيراريس، وهذه المباراة تأتي ضمن الجولة العاشرة من المسابقة الإيطالية. يترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة المثيرة بين جنوى وساليرنيتانا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مسيرته في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة جنوى وساليرنيتانا

ستتاح مشاهدة مباراة جنوى وساليرنيتانا على قناة أبوظبي بريميوم 1. ستقوم هذه القناة ببث المباراة مباشرة للجماهير. سيقوم المعلق غازي العمري بتعليق الأحداث المثيرة في المباراة وتقديم تحليلاته المميزة والمهنية.أبوظبي بريميوم 1 تعليق غازي العمري

مشاهدة مباراة جنوى وساليرنيتانا بث مباشر

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