مباراة الفتح الرباطي وشباب المحمدية الآن قناة المغربية الرياضية TNT الدوري المغربي 2023-24

تنطلق بعد قليل مباراة الفتح الرباطي وشباب المحمدية بث مباشر قناة المغربية الرياضية TNT الدوري المغربي 2023-24 حيث يستقبل الفتح الرباطي خلال الجولة الـ11 من الدوري المغربي نادي شباب المحمدية في مباراة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للفريق الرباطي، في طريقه نحو استرجاع نشاطه بعد خروجه من كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال الدور التمهيدي الثاني أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراة الفتح الرباطي وشباب المحمدية

ستقام مباراة الفتح الرباطي وشباب المحمدية في إطار الجولة السابعة من الدوري المغربي لكرة القدم. ستقام المباراة يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. ستبدأ المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المغرب، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح الرباطي وشباب المحمدية

لمشاهدة هذا اللقاء المهم، ستتاح خيارات متعددة من القنوات الناقلة. يمكن للجماهير المغربية الاستمتاع بالمباراة على القناة المغربية الرياضية TNT وقناة ARRYADIA HD. هذا اللقاء سيكون فرصة لمحبي كرة القدم لمتابعة المباراة ودعم فريقهم المفضل في هذه المواجهة الرياضية المهمة.

تشكيل الفتح الرباطي

المرمى: أيمن مجيد

الدفاع: المهدي الباسل – أنس باش – أسامة العز – أيوب قاسمي

الوسط: المهدي قرناص – جيمس أجاكو – شعيب مفتول

الهجوم: حمزة هنوري – بلال الودغيري – أيوب نناح

تشكيل شباب المحمدية

المرمى: باروحو

الدفاع: دريوش – بهاج – لكروش – بوشتة

الوسط: مولحامي – أفلاح – مهراب – بنكتيب

الوسط: مولحامي – أفلاح – مهراب – بنكتيب الهجوم: زمراوي – بلوشي

مشاهدة مباراة الفتح الرباطي وشباب المحمدية

شاهد الآن بث مباشر مباراة الفتح الرباطي وشباب المحمدية عبر الموقع الرسمي لقناة الرياضية المغربية أو من خلال البث المباشر على يوتيوب.