مباراة الهلال والاهلي السعودي SSC Sports HD في دوري روشن السعودي

مباراة الهلال والاهلي السعودي، في مساء اليوم الجمعة الموافق 27 اكتوبر تقام مباراة في غاية الاهمية امام كل من نادي الهلال السعودي زعيم اسيا ونظيرة القوي نادي الاهلي السعودي حيث من المقرار ان تلعب تلعب المباراة في بطولة الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر انطلاق تلك البطولة القوية.

مباراة الهلال والاهلي السعودي

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودي علي ملعب استاد الملك فهد الدولي ويسعي نادي الهلال الذي يحتل المركذ الاول ان يجقق الفوز اليوم علي خصمة القوي من اجل الحفاظ علي الصداراة حتي نهاية الموسم والتتويح بالقب.

مباراة الهلال ‏SSC 1

حيث يدخل اليوم نادي الهلال السعودي تلك المباراة في الصداراة بالمركذ الاول برصيد 26 نقطة عقب ان لاعب 10 مباريات حقق الفوز في ثمن مباريات وتعادل في مباريتان ولم يلتقي اي خساراة حتي الان وفي اخر خمس مباريات لة حقق الفوز في اربع مباريات وتعادل في مباراة اخري ويسعي في مباراة اليوم ان يواصل الانصارات وتحقيق الفوز من اجل النقاط الثلاثة علي حساب نادي الاهلي السعودي، وفي اخر مباراة خاضها الهلال في بطولة ابطال اسيا حقق الفوز بسداسية علي حساب نادي مومباي سيتي ولم يلتقي اي اهداف في تلك المباراة وكان الهلال السعودي يستحوز علي المباراة بشكل كامل .

مباراة والاهلي السعودي تويتر

وعلي الركن الاخر يحتل نادي الاهلي السعودي المركز الرابع علي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد ان خاض 10 مباريات حقق الفوز في 7 مباريات وخسر في مباريتان وتعادل في مباراة وحيدة وفي اخر خمس جولات لة حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراة اخري ويسعي في تلك المباراة بقيادة النجم الجزائري رياض محرز ان يحقق الفوز علي حساب الهلال اليوم والقرب من الصداراة ومنافسة نادي النصر علي المركذ الثالث المنافسة قوية للغاية هذا الموسم بين كل من نادي الهلال والنصر والاتحاد والاهلي السعودي.