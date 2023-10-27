“الزعيم يحافظ على الصدارة” ملخص أهداف مباراة الهلال ضد الأهلي (3-1) دوري روشن السعودي 2023-2024

استطاع فريق الهلال أن يُحقق فوزا هاما على فريق أهلي جدة بثلاثية مقابل هدف، ليحافظ على صدارة الدوري السعودي، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، المباراة كانت قوية من جانب الفريقين، إلا أن فريق الهلال استطاع أن يحسمها لصالحه، ليصبح الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني هو خمس نقاط، حيث يحتل الآن فريق التعاون المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بينما فريق الهلال يتصدر جدول الدوري السعودي برصيد 29 نقطة.

مباراة الهلال ضد الأهلي

سيُقام اليوم مباراة كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والأهلي على استاد الملك فهد الدولي، وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن لعام 2024، بينما فريق الهلال يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على نادي مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، بينما على الصعيد المحلي وفي الدوري السعودي، يحتل الهلال المركز الأول برصيد 26 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن التعاون الوصيف.

بينما أهلي جدة فقد سجل تحسنًا ملحوظًا في الدوري بعد بداية متذبذبة، حيث حقق الفوز في المباراة الأخيرة أمام الوحدة وفي ديربي جدة السابق, ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، والآن هو على بعد خطوة من الاقتراب من المتصدر، حيث أن فوزه في هذه المباراة سوف يرفعه مباشرة ويجعله في المركز الثاني خلف الهلال بنقطة واحدة، لذلك فإن هذه المباراة تُمثل أهمية كبرى لدى فريق أهلي جدة.

تشكيلة الأهلي ضد الهلال اليوم

يبدأ مدرب فريق أهلي جدة بهذه التشكيلة أمام الهلال:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

وفي خط الدفاع: باسم الحريجي، روجر إبانييز، ميريه ديميرال، أليوسكي.

بينما خط الوسط يتشكل من: سميحان النابت، محمد المجحد، فهد الرشيدي.

أما خط الهجوم فهو مكون من: روبرتو فيرمينيو، رياض محرز، جابري فيجا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

تقوم قناة SSC الرياضية السعودية بنقل جميع مباريات الدوري السعودي لحظة بلحظة، حيث يُمكن من خلالها مشاهدة مباراة الهلال والأهلي مباشر، وذلك على التردد التالي: