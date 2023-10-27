تابع الاحداث لحظه بلحظة ..تردد قناة القاهرة الاخبارية hd

تردد قناة القاهرة الاخبارية ، حيث يعبر العديد من الأشخاص عن رغبتهم في معرفة تردد قناة القاهرة الإخبارية للتمكن من ضبطها على أجهزة الرسيفر الخاصة بهم ، فالقناة الاخبارية الشهيره تعتبر واحدة من أهم القنوات الفضائية المصرية حاليًا، حيث تغطي جميع الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة في وقت قصير ومن خلال السطور التالية في موقعنا الالكتروني البديل نيوز نستعرض معكم تردد قناة القاهرة الاخبارية

تردد قناة القاهرة الاخبارية علي النايل سات 2023

يمكن لجميع المواطنين العرب متابعة اخر الاحداث التي تجري داخل فلسطين من خلال متابعة قناة القاهره الاخبارية، و تبث قناة القاهرة الاخبارية برامجها على قمر البث الصناعي نايل سات ويتم ذلك من خلال التردد التالي:

التردد 11747 ميجاهرتز

يتم استخدام استقطاب :عمودي لنقل الإشارة

وتم تعيين تصحيح الخطأ على نسبة 3/4.

ويتم ترميز الإشارة بمعدل 27500.

ضبط تردد قناة القاهرة الاخبارية علي النايل سات

يمكنك ضبط تردد القناة على الرسيفر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح قائمة الإعدادات أو القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك.

2. ابحث عن خيار يسمى “البحث عن القنوات” أو “تنزيل القنوات الجديدة” أو ما يشابه ذلك.

3. حدد هذا الخيار وسيتم تحميل قائمة بالقنوات المتاحة للتنزيل.

4. قم بتحديد خيار “تنزيل يدوي” أو “إضافة قناة يدويًا”، حيث ستحتاج إلى إدخال معلومات التردد الخاص بقناة القاهرة الإخبارية.

5. أدخل التردد الصحيح للقناة، والذي يمكن الحصول عليه من خلال السطور السابقه

6. بعد إدخال التردد، قم بتأكيد الإضافة أو التنزيل، وسيقوم الرسيفر بالبحث عن القناة وتنزيلها إلى قائمتك.