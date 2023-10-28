مستوى الراتب 1445 بعد تقاعد المعلم وإجراءات حساب العلاوة السنوية

تقدم الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين مجموعة متنوعة من الطرق لزيادة دخلهم الاقتصادي ومساعدتهم في التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة، كما تعتبر من أهم المجموعات التي تحظى باهتمام الحكومة السعودية، هذه فئة من المتقاعدين الذين يدفعون للموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، سن التقاعد هو معاش شهري يكمل الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه الموظف قبل التقاعد، وهذا ممكن أيضاً، إنها أداة دعم مهمة للاستجابة لاحتياجات الناس المتنوعة والمتنوعة، واحدة من أهم المجموعات الحكومية هي المعلمين المتقاعدين.

راتب المعلم بعد التقاعد وحساب العلاوة السنوية

تعمل الحكومة السعودية على توضيح مختلف التفاصيل والتحذيرات بشأن كافة أشكال المساعدة والخدمات التي تقدمها لمواطنيها، فضلا عن تقديم الخدمات المختلفة، ويعتقد أيضًا أن أهم هذه الخدمات تتعلق برواتب المتقاعدين، وتحدد الهيئة العامة للتقاعد مبلغ التقاعد للمعلمين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، ويختلف مبلغ التقاعد للمتقاعدين حسب رتبة ودرجة ومستوى المعلم، يمكنك الاطلاع على قسائم رواتب المعلمين، بعد التقاعد:

رواتب التقاعد الأولية تبدأ من 468 ريال سراند إلى 603 ريال سراند.

يتراوح راتب صاحب المعاش من الدرجة الثانية بين 630 ريالاً سعودياً و774 ريالاً سعودياً.

أما الدرجة الثالثة فتبدأ المعاشات من 802 إلى 925 ريالاً سعودياً.

تتراوح رواتب المستوى الرابع من 986 ريال إلى 1,148 ريال.

العلاوة السنوية للمعلم

بعد توضيح هيكل الرواتب للمعلمين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، حددت الحكومة السعودية العلاوة السنوية للمعلمين حسب تقلب مقدار الراتب:

المكافأة السنوية الخاصة لمعلمي الصف الأول 300 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لمعلمي المستوى الثاني 320 ريال سعودي.

العلاوة السنوية لمعلم المستوى الثالث 340 ريال سعودي.

كيفية حساب معاش الشيخوخة

ويمكن للمتقاعدين أيضًا حساب مبلغ معاشهم التقاعدي إلكترونيًا، ويتم ذلك من خلال اتباع سلسلة من الخطوات: