كلاسيكو الأرض…… موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الجولة 11 الدوري الأسباني الممتاز

تتجه أنظار غدا نحو اسبانيا حيث كلاسيكو الأرض مباراة برشلونة وريال مدريد، حيث تحظي هذه المباراة بمشاهدات عالية وذلك بسبب الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الفرقتين سواء داخل اسبانيا و في جميع انحاء العالم وذلك بسبب أن معظهم نجوم العالم لعبو صفوف الفرقتين واخرهما الصراع الشهير بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليو ميسي بالرغم من رحيل معظم نجوم الفرقتين الا ان مبارة برشلونة وريال مدريد لازالت تتمتع بشعبية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار عاشقي كرة القدم في جميع أنحاء العالم غدا السبت الموافق 28 من شهر أكتوبر 2023، الي ملعب أوليمبك لويز ملعب برشلونة المؤقت حيث مباراة برشلونة وريال مدريد حيث تقام في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا حيث تذاع المباراة علي مجموعة قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري للدوري الأسباني.

قبل مباراة الغد يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد خمسة وعشرون نقطة(25) جمعهم من ثماني فوز وتعادل واحد وخسارة وحيدة ويعتبر نجم الفريق حتي الان القادم من بروسيا دورتموند جود بيلينجهام.

وفي الصعيد الأخر يحتل نادي برشلونه المركز الثالث بفارق نقطه وحيدة عن الريال حيث يمتلك أربع وعشرون نقطة(24)

جمعهم من سبع فوز وثلاث تعادلات ولم يتلقي أي خسارة حتي.

برشلونة وريال مدريد

بالغرم من الغيابات التي تضرب برشلونه وريال مدريد الا ان من المنتظر ان تكون مباراة صعبة للفرقين حيث يسعها كلمهما الي صدارة الدوري والبعد عن المنافس التقليدي بالاضافة الي الدفعه القوية للفريق الفائز وحصد 6 نقاط وليس 3 حيث يحصل الفريق الفائز علي ثالث نقاط ويوقف خصمه اللدود عن التقدم وحرمانه من الفوز لذلك من الجميع في انتظار موعد مباراة برشلونة وريال مدريد.