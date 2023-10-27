تحميل pdf.. كشوفات أسماء المشمولين فى الرعاية الإجتماعية بالعراق عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

ازداد البحث في الآونة الأخيرة بين المواطنين العراقيين على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق، حيث قدمت دولة العراق هذه الرعاية بتقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة حتى تساعدهم على إدارة حياتهم وحثهم علي عيش حياة كريمة ومواجهة التحديات والصعوبات وخاصة غلاء الأسعار والازمة الاقتصادية بصفة عامة، لذا سنقوم من خلال السطور التالية بتوضيح كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين فى الرعاية الإجتماعية.

خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين فى الرعاية الإجتماعية بالعراق

هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية بالعراق، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

أولاً قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية(من هنا) ثانياً قم باختيار رمز الاستعلام عن قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ثم قم بالبدء في تسجيل اسمك الكامل في الخانة المخصصة لها وقم بتسجيل رقم هويتك في الخانة المخصصة لها. وفي النهاية على رمز الاستعلام لتظهر لك فوراً جميع حالات الاستحقاق لصرف برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

المستندات المطلوبة للحصول علي الرعاية الاجتماعية 2023

هناك بعض المستندات التي يجب توافرها للقبول في الرعاية الاجتماعية، وأهمها :

احضار الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن.

تقديم الصورة الحديثة الخاصة بالفرد.

تقديم شهادة الميلاد الخاصة بالمواطن.

بالإضافة الي إثبات الدخل الخاص بالفرد.

شروط الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق

تتمثل شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-