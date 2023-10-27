“بمؤهل-بدون مؤهل وظائف بالكوم شركة الطيران تعلن عن ظائف بمرتبات 12000 كله هياكل ويدلع مبروك عليكو

وظائف شركات الطيران يتساءل الكثير من الشباب عن حقيقة وظائف شركات طيران كما تعلن شركات الطيران كل فتره عن احتياجها الي موظفين الي بعدد التخصصات في الطيران وتوفير فرص عمل لجميع الشباب في الطيران مثل مضيف طيران أو مشرف طيران أو مشرف شحن و مشرف مراقب سلامه تحتاج الشركة موظفين في كثير من مجالات التخصصات ولكل الشباب الراغبين في التقديم على وظائف الطيران يتم تقديم الطلبات على موقع شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية وكما أوضحت شركة مصر للطيران تحتاج ما بين مهندس صيانه مهندس عمارة ومهندس اتصالات من ذكور وإناث.

شروط وظائف شركات الطيران

كما حددت الشركة عدة من الشروط يجب على المتقدم للتوظيف التزام بهذه الشروط حتى يتم قبولك في وظائف طيران مصر

لا يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 35 عام من عمره، أن يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهره الكبري أو أن يكون مقيم فيها دائما يجب أن يكون ذلك محل الإقامة في البطاقة الشخصية أن يكون المتقدم جيد في اللغه الانجليزيه والانتهاء من التأدية العسكرية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيد جدا او اذا كان معفى من التربية العسكرية يجب عليك تطبيق جميع القوانين واللوائح التي تتواجد بشركة ولا يحق للفرد المتقدم التقديم في أكثر من وظيفة واحدة فقط ويحق للشركة ترشيح المتقدم لأي وظيفة مناسبة له يجب عليك اختيار جميع الاختبارات التي تجريها الشركة مع تحمل مصاريفه في حالة إذا كان المتقدم من أحد العاملين بالشركة القابضة يجب أن تؤخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء للشركة التابع لها.

الأوراق المطلوبة لوظائف بنك مصر

يجب عليك تقديم هذه الأوراق من اول ميعاد للتقديم الخاص بك التي حددتها شركة الطيران

يجب على المتقدم إحضار صوره من البطاقه الشخصيه وإحضاره صوره من المؤهل التعليمي الحاصل عليه وتقديم السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية وصورة من شهادة الخبرة وصورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين ويجب عليك احضار صوره من شهادة الخبرة الخاصة بك ويجب إحضار صوره الاجازه الهندسية فرق الطائرات