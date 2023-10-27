موعد مباراة برشلونة وريال مدريد 2023.. كلاسيكو الأرض يوم السبت

يترقب محبو كرة القدم في جميع أنحاء العالم موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، ويُقام هذا اللقاء المثير الذي يحتضن برشلونة ضد غريمه اللدود ريال مدريد في الجولة الحادية عشر من موسم 2023-2024 للدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

ستنطلق المباراة يوم السبت الموافق 28 أكتوبر، وستبدأ في تمام الساعة 4:15 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 5:15 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات، حيث سيتم إقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني على ملعب “لويس كومبانيس” الأولمبي، الذي يعتبر الملعب المؤقت لفريق برشلونة،

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

كما تبث المباراة بين برشلونة وريال مدريد على قنوات بي ان سبورت القطرية، التي تعد الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني، في منطقة الشرق الأوسط، والقناة الناقلة هي bein sports 1 hd.

يأتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في ظل تألق ملفت للنظر لفريق ريال مدريد في بداية هذا الموسم، حيث يتصدر جود بيلينجهام قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن، بالمقابل، يسعى برشلونة جاهدًا لتجاوز إصابات لاعبيه وغياباتهم الصعبة وتحقيق الفوز في هذه المباراة التي ستقام على أرضهم وبين جماهيرهم.

ومن ناحية أخرى إذا حقق ريال مدريد الفوز في هذه المباراة، فسيؤكد موقعه في الصدارة بلا شك، وسيتمكن من التخلص من الضغوط التي ستأتي من برشلونة الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب. وإذا فاز برشلونة في الكلاسيكو، فسيتجاوز ريال مدريد في عدد النقاط ويضع قدمًا قوية في المنافسة على الصدارة.