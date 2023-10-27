مباريات الدوري الأفريقي .. تردد قناة أون تايم سبورت 2023 ON Time Sport متابعة مباراة الأهلي وصن داونز

العديد من محبي كرة القدم يبحثون عن تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فقد تحظى هذه القناة بشعبية كبيرة بسبب حصولها على حقوق بث العديد من البطولات والمسابقات الرياضية الهامة، بما في ذلك دوري الكرة وكأس الكؤوس والسوبر المصري، كما تبث أيضًا بعض مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى تغطيتها لرياضات أخرى مثل كرة التنس وكرة السلة.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11681.

معامل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

يمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تنقل العديد من البطولات القارية أو المحلية.

قناة أون تايم سبورت علي مدار الساعة

قناة أون تايم سبورت تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية المميزة التي تهم محبي ومتابعي الرياضة، من بين هذه البرامج الرائعة “استوديو التحليل” الذي يقدم تحليلًا دقيقًا لمجريات المباريات قبلها وبعدها، ويشارك فيه محللون رياضيون مميزون.

قناة أون تايم سبورت أبرز البرامج

كما تقدم القناة أيضًا مجموعة من البرامج الأخرى مثل “جمهور الثالثة”، “ستاد مصر”، “ملعب أون تايم”، “الدقيقة 60″، “ستاد اليد”، “كل الملاعب”، “مونديال مصر”، “ملاعب الأبطال”، و”مساء أون تايم”، والتي تغطي مختلف الرياضات وتوفر تغطية شاملة لأحداث الرياضة.