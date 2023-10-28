لعبة eFootball 2024 قد تم تنزيلها للجوال رسميًا بالأمس، كما تم إطلاق تحديث يضم عدد من التغييرات والإضافات، بما في ذلك الملابس الجديدة التي تم إصدارها من خلال حزمة ملابس كاملة بقيمة 500 قطعة نقدية، هذا بالإضافة إلى حدث الخميس المعتاد، تشتهر لعبة PES 2024 للهواتف المحمولة بالعديد من الميزات التي جعلتها رقم 1 في التنزيلات إذا كنت تتطلع إلى لعب هذه اللعبة الرائعة، iFootball 24 Mobile هي اللعبة المناسبة لك، لقد تجاوزت اللعبة حاجز 700 مليون تنزيل على المتجر الرسمي، وفي السطور التالية سنخبرك بكيفية تحميل لعبة iFootball PES 2024 للجوال وشروط تشغيلها.

تحميل لعبة eFootball 2024 للجوال

كما هو الحال دائمًا من المطور Konami، تتوفر دائمًا نسخ من لعبة eFootball 2024 للهواتف المحمولة على متجر الأجهزة المحمولة الرسمي، تتكون عملية التنزيل على Android من الخطوات التالية:

أولاً، تحتاج إلى شحن هاتفك بنسبة 60% على الأقل وتوصيل هاتفك بالإنترنت. انقر على تطبيق Google Play على هاتفك. اضغط على مربع البحث الموجود أعلى المتجر واكتب “تنزيل iFootball PES 2024 Mobile”. يمكنكم مشاهدة غلاف مباراة الموسم الثاني، غلاف فريق برشلونة ومديرهم الفني تشافي. انقر فوق الغطاء، ثم انقر فوق علامة التبويب تثبيت. انتظر حتى تكتمل عملية التثبيت على هاتفك.

متطلبات لعبة بيس 2024 موبايل

حيث يسير كل شيء على نحو سلس على الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام Android، ولكن يجب أن يتضمن هاتفك الذكي ما يلي: