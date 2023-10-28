يبحث العديد من الطلاب عن نتائج القبول المركزي لمحافظة العراق، لأنهم قلقون جداً من هذه النتائج ودائماً ما يكونون في حالة من الخوف والقلق لأن هذه النتائج لم تعلن بعد ومن المعروف أن هذه المرحلة هي أهم مرحلة للدراسة لأنهم يعيشون في الداخل. يريدون معرفة ما إذا كانوا ناجحين حتى يتمكنوا من التقديم إلى الجامعات والكليات العراقية المرتبطة بكليات الآداب والعلوم.

نتائج للقبول المركزي في العراق

تم البحث عن هذه النتائج من قبل آلاف الطلاب وهي من بين النتائج الأكثر شيوعًا على مواقع الويب المختلفة، ولذلك أعلنت وزارة التربية العراقية أنه سيتم الإعلان عن ذلك في وقت ما من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل، وبهذه الطريقة، لا داعي للقلق على الطلاب وانتظار إعلان نتائجهم الجيدة جدًا.

استقبال منفرد في العراق

يجب على جميع الطلاب الذين اجتازوا مرحلة قبول واحدة القيام بالخطوات اللازمة للتسجيل في إحدى الجامعات أو الكليات وأيضا متابعة الموقع الرسمي للجامعة التي تم قبولهم فيها والحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن تلك الجامعة ومن المعروف أنه يجب القيام به، ونعلم جيداً أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنها ستعلن هذه النتائج عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك ومن المعلوم أن موعد قبول الطلاب في الجامعات يختلف من جامعة لأخرى.

نتائج الاستقبال المركزي في العراق

يمكن لجميع الطلاب التحقق من نتائج القبول المركزي لمحافظة العراق باتباع الخطوات التالية:

عليك زيارة موقع وزارة التعليم العالي على الرابط التالي: