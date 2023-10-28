نتائج القبول المركزي الموازي للعام 2023-2024 من موقع النتائج وجميع أقسام وزارة التربية العراقية

نقوم حالياً باستخراج نتائج القبول الموازي للعام 2023-2024 من موقع النتائج ووزارة التربية العراقية، وكما هو مخطط له وفقا لتأكيد وزارة التربية العراقية بهذا الخصوص، فإننا ندرسه حاليا وسنزودكم به مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة عمليات البحث على جوجل، ويمكنك بسهولة الاستفسار عن هذه النتائج عبر الإنترنت.

نتائج القبول المركزي لعام 2023-2024

تعد نتائج القبول المركزي من بين نتائج البحث التي يصل إليها عشرات الآلاف من طلاب الجامعات من خلال عمليات البحث المكثفة على Google، وقد وصل إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للقبول المركزي إلى 100 ألف طالب، مقارنة بـ 100 ألف طالب فقط في كلية الهندسة و90 ألف طالب في كلية الهندسة الكهربائية، وحتى الآن، تقدم 500 ألف طالب بطلبات للقبول المركزي، لذلك، سنقوم بمراجعة الخطوات والأساليب للتحقق من هذه النتائج عبر الإنترنت بسهولة بالغة.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي

حيث سنوضح أدناه خطوات البدء بعملية التبليغ بنتائج القبول المركزي عبر موقع وزارة التربية العراقية:

يبدأ تسجيل الاسم الكامل في الأيقونة المحددة

حدد الرمز لعرض نتائج الاستيراد الموازي.

ابدأ بكتابة رقم الامتحان الخاص بك في المربع الموجود

حدد المنطقة التي تنتمي إليها ضمن الأيقونة المحددة

بالنسبة للطلاب في وحدات الأدب والعلوم والأحياء والتطبيقية، حدد الوحدة وهذا هو الرمز المخصص لتلك الوحدة.

وأخيرا، انقر على أيقونة عرض النتائج لعرض النتائج المعلنة بنجاح.

شروط الدخول الموازي إلى العراق

للقبول في إحدى كليات المجموعة الطبية، يجب أن يتوفر لدى الطالب المتقدم بعض الشروط ومنها:

يجب على الطلاب الحصول على متوسط ​​درجات لا يقل عن ثلاث نقاط فوق الحد الأدنى من الدرجات.

• بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل الطلاب على معدل تراكمي لا يقل عن 4 ليتم قبولهم في كليات الهندسة.

• يجب أن يكون لدى الطلاب معدل تراكمي لا يقل عن 5 نقاط للقبول في جميع الجامعات العلمية على المستوى الجامعي في العراق.