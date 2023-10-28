جائزة الكرة الذهبية

حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2023، وسنواصل إطلاعكم عبر موقعنا على أهم الأخبار حول مواعيد حفل الكرة الذهبية 2023 وقائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول من هو أفضل لاعب في العالم لعام 2023، وفقًا لتصويت المشجعين من خلال مجلة France Football، وسنتعرف أيضًا على القنوات التي تبث حفل الكرة الذهبية مجانًا على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وأسترا هوت بيرد، هناك العديد من القنوات المجانية التي تبث حفل توزيع جوائز Ballon d’Or أو Ballon d’Or 2023 مجانًا دون تشفير. أو الاشتراك.

حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2023

قد يتساءل العديد من المشجعين عن موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2023 ومن هم مرشحو الكرة الذهبية لعام 2023، هذه الأسئلة كانت رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، الآن، وللإجابة على هذه الأسئلة، نقوم بإجراء بحث مكثف على موقعنا، شخص واحد فقط يفوز بالكرة الذهبية ولقب أفضل لاعب في الكرة الذهبية، للحصول على معلومات مفصلة ودقيقة حول العديد من التوقعات المعروضة، العالم 2023 لهذا العام.

وفي عام 2023، ستستضيف العاصمة الفرنسية باريس حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول لأفضل اللاعبين في العالم، لا يقتصر حفل توزيع الجوائز هذا على منح الجائزة الكبرى فحسب، بل يتعلق أيضًا بجوائز مثل أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة شابة وأفضل لاعبة كرة قدم.

متى سيقام حفل الكرة الذهبية لعام 2023

جدير بالذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحائز على الكرة الذهبية سبع مرات في التاريخ، ويبدو أن فريق إنتر ميامي الأمريكي واللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو لاعب خط الوسط المهاجم لمنتخب الأرجنتين، يهدفان إلى التعاقد معه، ويعتبر محظوظًا بفوزه بالكرة الذهبية الثامنة له في عام 2023، ويصادف موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2023 يوم 30 أكتوبر من هذا الشهر، وسيقام حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس في تمام الساعة التاسعة مساءً، إنها الساعة العاشرة مساءً بالضبط بتوقيت القاهرة، وتوقيت السعودية، وتوقيت الإمارات.