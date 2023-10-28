منوعات
كيف تفرق بين العسل الحقيقي والعسل المغشوش
العسل الحقيقي والعسل المغشوش
يعتبر العسل من أهم المواد الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذلك يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على العسل وإدراجه في نظامهم الغذائي، ولكن الأصلي لا يمكنك معرفة أي نوع من العسل مغشوش، لقد أوضحنا لك بكل سرور كيفية التمييز بين العسل الحقيقي والمغشوش طوال المقال، حيث لا يستطيع الكثير من الأشخاص التمييز بينهما، وهو ما يعتبر مشكلة في حد ذاته.
كيف تفرق بين العسل الحقيقي والعسل المغشوش
هناك طرق عديدة للتمييز بين العسل الحقيقي والعسل المغشوش، ولكن أهمها:
- طريقة الصب المتتابعة: وتعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق المستخدمة للتمييز بين العسل الحقيقي والمغشوش، لهذه الطريقة، املئي ملعقة بكمية مناسبة من العسل وابدئي بسكبها ببطء، ففي هذه الحالة يكون عسلاً حقيقياً، أما إذا تقطر في بقع فهذا يعني أنه ملوث بمواد غريبة.
- وضع الذوبان في الماء: لتطبيق هذه الطريقة، خذي كوباً من الماء وضعي فيه بضع قطرات من العسل، إذا لاحظت قطرات من العسل تطفو فوق الماء، فهذا يعني أن العسل ملوث بمواد غريبة. إذا وصل إلى قاع الوعاء، فهذا يعني أن العسل أصلي.
الطرائق الأخرى لكشف نوع العسل
- طريقة اللمس: ويتميز العسل الحقيقي بلزوجته العالية وقوامه الكثيف، أما إذا أردت تذويبه في سائل فسيكون ذلك صعباً ويستغرق وقتاً طويلاً، على عكس العسل المزيف الذي يذوب بسرعة، ولذلك يمكن استخدام هذه الطريقة للتمييز بين العسل الأصلي والمغشوش.
- اختبار النمل: نعلم جميعًا أن النمل ينجذب سريعًا إلى السكر، ولكن نظرًا لأن العسل المغشوش يحتوي على نسبة عالية من السكر، فإن النمل ينجذب إلى السكر بشكل أسرع، في كثير من الأحيان لا ينجذب النمل إلى العسل بسبب العناصر الأساسية الموجودة في العسل الطبيعي وخصائصه الطاردة للحشرات.
- اختبار اللزوجة: العسل الحقيقي له لزوجة أقل ويمتص بسهولة أقل من العسل المغشوش.
- استخدمي ورقًا ماصًا وضعي عليه ملعقة من العسل. إذا تم امتصاص العسل وكانت هناك بقع حوله، فهذا يعني أنه مزيف، وإذا لم يتم امتصاصه، فهذا يعني أنه العسل الطبيعي الأصلي.