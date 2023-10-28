يعتبر العسل من أهم المواد الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذلك يرغب الكثير من الأشخاص في الحصول على العسل وإدراجه في نظامهم الغذائي، ولكن الأصلي لا يمكنك معرفة أي نوع من العسل مغشوش، لقد أوضحنا لك بكل سرور كيفية التمييز بين العسل الحقيقي والمغشوش طوال المقال، حيث لا يستطيع الكثير من الأشخاص التمييز بينهما، وهو ما يعتبر مشكلة في حد ذاته.

كيف تفرق بين العسل الحقيقي والعسل المغشوش

هناك طرق عديدة للتمييز بين العسل الحقيقي والعسل المغشوش، ولكن أهمها:

طريقة الصب المتتابعة: وتعتبر هذه الطريقة من أقدم الطرق المستخدمة للتمييز بين العسل الحقيقي والمغشوش، لهذه الطريقة، املئي ملعقة بكمية مناسبة من العسل وابدئي بسكبها ببطء، ففي هذه الحالة يكون عسلاً حقيقياً، أما إذا تقطر في بقع فهذا يعني أنه ملوث بمواد غريبة.

وضع الذوبان في الماء: لتطبيق هذه الطريقة، خذي كوباً من الماء وضعي فيه بضع قطرات من العسل، إذا لاحظت قطرات من العسل تطفو فوق الماء، فهذا يعني أن العسل ملوث بمواد غريبة. إذا وصل إلى قاع الوعاء، فهذا يعني أن العسل أصلي.

الطرائق الأخرى لكشف نوع العسل