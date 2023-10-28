اربح الجائزة الكبرى من أشهر المسابقات في عالمنا العربي هي مسابقة “الحلم”، وستنقل المنافسة على قناة MBC من خلال البرنامج الرياضي (صدى الملاعب) الذي يقدمه الإعلامي الشهير (مصطفى الآغا)، يمكنك الاشتراك في هذه المسابقة عن طريق نشر كلمة “حلم” أو “حلم”، وذلك على أساس العدد المخصص لكل دولة.

أعداد المتقدمين على مسابقة الحلم 2023

تعد هذه المسابقة من أشهر المسابقات في الوطن العربي لذلك يتقدم لها الكثير من الاشخاص بإعداد هائلة سنذكرها لكم:

ارقام الأشخاص المشاركين في مسابقة الحلم 650444 وهم من المملكة العربية السعودية.

سيشارك في البطولة 4141 شخصًا من الكويت.

95458 أو 95450 للدخول في المسابقة من جمهورية مصر العربية.

ويشارك في المسابقة 6070 فريقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيشارك في البطولة 94 ألف شخص من البحرين.

وسيشارك 98089 من المملكة الأردنية الهاشمية.

2266 سيشارك في البطولة من العراق.

الجائزة الكبرى

حصلت هذه المسابقة على اسمها لأن الجائزة المالية كبيرة بما يكفي لتحقيق أحلام الفائز، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب على أولئك الذين يرغبون في المشاركة في هذه المسابقة أن يكونوا على دراية بها، بداية يجب أن لا يقل عمر المشارك عن 18 سنة، كما يجب أن يكون المشارك عربي الجنسية ومقيماً في إحدى الدول العربية، ولا يجب أن تكون هناك علاقة بين المشارك والعامل، لا علاقة على الإطلاق، ينتمي إلى فريق مسابقة الأحلام.

كيفية المشاركة في مسابقة الحلم

كما يمكنك المشاركة في مسابقة الحلم بطرق أخرى أو من خلال تطبيق الهاتف، حيث أن أنظمة أندرويد وأبل لديها تطبيق مخصص للمسابقة، ويلزمك الدخول إلى التطبيق من المتجر، وتحميل تطبيق المسابقة وتسجيل الدخول إلى ماسو، أدخل رقم هاتف المشارك واحصل على رمز التحقق عبر الهاتف، يؤكد هذا الرمز أنه تم إنشاء حساب في التطبيق، وبعد ذلك يقوم المشارك بالإجابة على الأسئلة المعروضة في التطبيق، ستظهر شاشة تشير إلى أن مشاركتك قد تمت بنجاح، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجميع المشاركين في تحدي الأحلام الدخول عدة مرات لزيادة فرصهم في الفوز بجوائز تصل إلى 3.5 مليون دولار أمريكي، وللعلم سيتم الإعلان عن الفائزين مباشرة عن طريق القرعة خلال بث برنامج حديقة المأرب وسيتم التواصل مع الفائزين فور إعلان أسمائهم.