هسة.. ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

في ظل البحث المستمر عن نتائج الأسماء المقبولين في الدعم المقدم من الدولة لدعم الفئات الأكثر فقراً من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من تقديم الرعاية الاجتماعية إليهم بجميع أنواعها سواء مالية أو غذائية وعلاجية مما جعل عدد كبير من الأسر المحتاجة يضع امل كبير على أن يتم قبولهم ويبحثون عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة حيث أن الحكومة العراقية قد قدمت أربع وجبات رعاية سابقة ثم أعلنت عن الوجبة الخامسة والأخيرة من أجل المساعدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين العراقيين وسوف نوضح اليوم كيفية استخراج الأسماء المقبولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفحص جميع الطلبات المقدمة من أجل الحصول على الدعم حتى تتأكد من وصول المساعدات لمستحقيها حيث يلزم لقبول الطلب الحصول على الوجبة الأخيرة أن يطول المتقدم مستوفي شروط القبول الموضوعة من الوزارة وقد تم قبول أكثر من 150 طلب والإعلان عن أسمائهم عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسوف نوضح لجميع المقبولين كيفية استخراج الاسماء من الكشوفات بعد إعلان الوزارة عن جميع المقبولين من مختلف المحافظات العراقية وإليكم طريقة استخراج الاسم بالخطوات فيما يلي:

يتم الدخول على رابط وزارة العمل من هنا https://spa.gov.iq/umbrella/

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

قم بالبحث عن خيار الرعاية الاجتماعية من الصفحة الرئيسية للموقع ثم قم بالنقر عليها.

بعد أن يفتح القسم قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بصاحب الطلب.

بعد الضغط على كلمة “استعلام” سوف تفتح النافذة كشوفات بجميع الأسماء المقبولين يمكنك الاطلاع عليها وتحميلها.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

وقد أعلنت وزارة العمل أن الوجبة الأخيرة متاحة لجميع العراقيين من الفئات المستحقة للدعم ، ولة يلتفت لأي طلب مقدم من أشخاص غير متوفر فيهم شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي تتلخص فيما يلي:

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الأصل ومقيم بالعراق.

عدد أفراد الأسرة 4 أفراد.

العمر بالنسبة لمقدم الطلب من الرجال فيجب أن يكون من عمره 18 عام والحد الأقصى 60 سنة.

المتقدمات من السيدات فلابد أن يكون الحد الأدنى لعمرها 15 عام والحد الأقصى 55 سنة.

عدم وجود أي تأمين صحي أو اجتماعي.

ويجب أن يكون مسجل في الشؤون الاجتماعية.

أن يكون الشخص المتقدم بالفعل من الأسر التي تحتاج هذا الدعم، وأن يكون الدخل الشهري لهم ضعيف.

يجب أن يكون من العائلات التي لديها شخص يعاني إعاقة صحية أو جسدية.

فئات المطلقات والأرامل والأيتام والشيوخ.

وبالنسبة لجميع الأسماء المعلنة في الكشوفات يمكنك الذهاب الى الوزارة واستكمال بيانات استلام مبلغ الدعم، وبالنسبة للأشخاص الذين لم يجدوا أسمائهم فهذا يعني عدم قبول الطلب.