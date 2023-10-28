لو مسافر الكويت.. مدة تأشيرة الكويت للمصريين+ أنواع تأشيرات الكويت 2023

مدة تأشيرة الكويت للمصريين يهتم الكثير من الأفراد بمعرفة هذا الموضوع حيث يتم إصدار التأشيرة من الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهذا بناء على الطلب الذي يتم تقديمه من أحد الأندية الرياضية أو من المؤسسات المعتمدة في البلاد وهذا وفقاً للمعاييروالضوابط التي تقوم الإدارة العامة بوضعها لشؤون الإقامة.

مدة تأشيرة الكويت للمصريين

يبحث الكثير من الشباب المصريين عن معرفة مدة تأشيرة الكويت للمصريين وفيما يلي سوف نعرض لكم أهم المعلومات عن هذا الموضوع:

إن التأشيرة تتيح للفرد الذي يحملها الإقامة بشكل مؤقت في البلاد لمدة 3 أشهر.

يمكن أن تقوم بتجديد هذه التأشيرة فيما لا يتجاوز عن السنة من وقت الدخول وهذا وفقاً لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري لرقم 17 لسنة 1959.

يأتي التوجه للقيام بفتح باب التأشيرات العائلية بعد استكمال مجموعة من الإجراءات التي تختص بآلية إصدار التأشيرات حيث يوجد مجموعة من الشروط التي تطلب من الفرد الذي يتقدم بطلب التأشيرة لجهة الراتب والوظيفة.

إن التأشيرة للزيارة تكون محصورة فقط من الأقارب من الدرجة الأولى.

لقد تم وقف التأشيرة في يوليو عام 2022 وإلى الآن لم يتم تحديد موعدها بعد.

أنواع تأشيرات الكويت 2023

مدة تأشيرة الكويت للمصريين، تأشيرة الكويت السياحية هي عبارة عن فيزا زيارة تسمح لحاملها بالقدرة على السفر أو زيارة دولة الكويت وتسمح هذه التأشيرة للفرد الذي يحملها بالدخول مرة واحدة فقط والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا كما يمكنه الحصول على التأشيرات بشكل كامل إلكترونيا كما أن أنواع التأشيرات عديدة ومختلفة حيث أنه يوجد خمس أنواع من تأشيرات الكويت وهي كما يلي: