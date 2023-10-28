” والله هتروق وتحلى مع الكل ” التقديم ع الأبواب.. سعر شقة الاسكان الاجتماعي+ أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

سعر شقة الاسكان الاجتماعي، أثار اهتمام العديد من المواطنين وذلك بسبب الإعلان المرتقب من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الأيام القادمة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 في الإعلان رقم 18، والتي ستكون متاحة في عدد من المدن العمرانية الجديدة.

سعر شقة الاسكان الاجتماعي

سعر شقة الاسكان الاجتماعي، تتوفر شقق بمساحة 75 مترًا مع مقدم قدره 15 ألف جنيه، وكذلك شقق بمساحة 90 مترًا مع مقدم قدره 22 ألف جنيه، سيتم سداد 10% من قيمة الشقة عند الاستلام، وسيتم تقسيط الباقي (90%) على مدى 30 سنة باستخدام نظام التمويل العقاري بالتقسيط، في الطرح السابق لشقق الإسكان الاجتماعي، كانت أسعار الشقق بمساحة 90 مترًا تتراوح بين 310,000 جنيه و 360,000 جنيه، بينما كانت الشقق بمساحة 75 مترًا بسعر 245,000 جنيه، ومن المتوقع أن يصل سعر شقة الاسكان الاجتماعي لعام 2023 إلى ما يقارب من 360,000 جنيه إلى 400,000 جنيه للوحدات بمساحة 90 مترًا.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

في الإعلان الـ18 لشقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023، ستتوفر الشقق في 11 مدينة جديدة، هذه المدن هي:

أكتوبر الجديدة

القاهرة الجديدة

العبور الجديدة

حدائق أكتوبر

مدينة العاشر من رمضان

الشروق

المنصورة الجديدة

دمياط الجديدة

غرب قنا

ناصر (غرب أسيوط)

العلمين الجديدة

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: