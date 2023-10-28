فرحة لكل العراقين.. موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق+ هل صحيح زيادة رواتب المتقاعدين؟

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، تم إصدار هذا القرار من قبل مجلس الوزراء العراقي في الساعات الأخيرة من يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، يتضمن زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2023، وفقًا للبيان الصادر عن المجلس، تم الكشف عن قيمة الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين، وسنستعرض ذكرها في هذا المقال.

موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

تم تحديد موعد زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2023، وفقًا للإعلان الحكومي، سيتم صرف جميع الرواتب يوم الأحد الثالث من شهر سبتمبر لعام 2023، ومن المهم ملاحظة أنه في ذلك اليوم، قد تكون معظم المصالح الحكومية مغلقة بسبب كونها عطلة رسمية ولذلك، يتعين على البنوك الحكومية الإعلان عن عودة العمل لتمكين صرف جميع الرواتب للمتقاعدين في العراق، وأشارت الهيئة إلى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقدر بأكثر من مليون و600 ألف متقاعد في جميع أنحاء المحافظات العراقية، وأن التكلفة الشهرية لهذه الزيادة تقدر بحوالي 164 ملياراً و295 مليون دينار عراقي.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2023

تمت الموافقة على زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق بمبلغ 100 ألف دينار وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، وسيتم توزيع الزيادة بشكل طبيعي على كل متقاعد يتقاضى راتبًا يصل إلى مليون دينار وما دونه، لن يتم تقسيم المبلغ المحدد للتقاعد (100 ألف دينار) بين الورثة، وتؤكد هيئة التقاعد جاهزيتها لتنفيذ القرار في أي وقت وتمتلك جميع البيانات اللازمة، يشمل القرار أكثر من مليون و600 ألف متقاعد، وتبلغ الزيادة الإجمالية الشهرية 164 مليار و295 مليون دينار.

هل صحيح زيادة رواتب المتقاعدين

تم تأكيد أن هناك زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد محدد لصرف هذه الزيادة الجديدة حتى الآن، يجري العمل على تنفيذ هذه الزيادة وتحديد الموعد المناسب لصرفها، قد وصلت الزيادة إلى 100 ألف دينار عراقي وستكون متاحة للمتقاعدين.