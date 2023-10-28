“هتجيب عيش براحتك من غير بطاقة”.. صرف 125 رغيف عيش بدون بطاقة تموين وفقاً لهذه الشروط|| كارت الخبز الجديد

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية إلى توفير خدمات غذائية مدعمة للمواطنين بعدما أصبحت بطاقات التموين والحصول على السلع الغذائية بأسعار مخفضة مرتبطة بها، قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتدشين مبادرة كارت الخبز الجديد الذي يتيح للمواطنين غير الممتلكين لبطاقات التموين صرف الخبز بأسعار منخفضة، وفي هذا المقال سنلقي نظرة على كارت الخبز الجديد وشروط الحصول عليه بالإضافة إلى كميات الخبز الممكن صرفها.

كارت الخبز الجديد

تم تقديم كارت العيش الجديد كبديل للبطاقات التموينية هذا الكارت يتيح للمواطنين غير الممتلكين لبطاقات التموين الحصول على الخبز بأسعار مخفضة، ويتم شحن الكارت بالقيمة التي يختارها المواطن، وبهذا الكارت يمكن شراء الخبز بالكمية المحددة حسب القيمة المدفوعة.

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر فرصة للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية للحصول على الخبز بأسعار مخفضة من خلال كارت العيش الجديد، هذا الكارت يتيح للمواطنين شراء كميات مختلفة من الخبز وفقًا للقيمة التي يقومون بشحنها على الكارت، مما يساهم في توفير سلع غذائية ضرورية بأسعار معقولة ويسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

صرف 125 رغيف خبز بدون بطاقة تموين

من خلال كارت الخبز الجديد، يمكن للمواطنين صرف الخبز بكميات مختلفة حسب القيمة التي يقومون بدفعها، إليكم تفاصيل الكميات الممكن صرفها:

عند شحن الكارت بقيمة 20 جنيه مصري، يمكن شراء 25 رغيف خبز.

عند شحن الكارت بقيمة 50 جنيه مصري، يمكن شراء 62 رغيف خبز.

عند شحن الكارت بقيمة 100 جنيه مصري، يمكن شراء 125 رغيف خبز.

بهذا الكارت الجديد يمكن للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية الحصول على الخبز بأسعار معقولة وبكميات تلبي احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل.