“عشان التاجر مينصبش عليك”.. ما هو نصيب الفرد من السكر في التموين لشهر نوفمبر 2023 التموين توضح|| اعرف نصيبك 

من أجل تلبية احتياجات المواطنين في جمهورية مصر العربية تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير بطاقات تموينية تمكن المواطنين من الحصول على السلع الغذائية بأسعار مدعمة، في هذا المقال سنتعرف على نصيب الفرد من السكر وفقاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر وقائمة أسعار بعض السلع الغذائية المهمة.

نصيب الفرد من السكر

نصيب الفرد المسجل على بطاقة التموين من السكر يبلغ حد أقصى 2 كيلو جرامات، وذلك بحد أقصى 8 كيلو جرامات على البطاقة الواحدة، هذا يمكن المواطنين من الاستفادة من كميات معينة من السكر بأسعار مدعمة.

أسعار السلع الغذائية

تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار بعض السلع الغذائية في المنافذ التموينية. إليكم بعض هذه الأسعار:

سعر كيلو السكر: 12.60 جنيه.

سعر كيلو الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.

سعر زجاجة الزيت (وزن 800 مللي): 30 جنيه.

سعر كيس المكرونة (وزن 800 جم): 13.00 جنيه.

سعر كيس المكرونة (وزن 400 جم): 6.5 جنيه.

سعر المسلى صناعي (وزن 800 جم): 36 جنيه.

سعر العدس المجروش (وزن 500 جم): 21 جنيه.

سعر نصف كيلو الفول المعبأ: 9.00 جنيهات.

سعر كيس ملح طعام (وزن 300 جم): 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف (وزن 125 جم): 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء (ظرف 140 جرامًا): 3.75 جنيه.

سعر المربى (أنواع – وزن 350 جم): 16 جنيه.

سعر علبة التونة المفتتة (وزن 140 جم): 18 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ: 18.00 جنيه.

سعر القهوة السريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة الدجاج: 6 جنيهات.

سعر البسكويت يوليوز: بجنيه ونصف.

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية دعمًا للمواطنين من خلال توفير سلع غذائية ضرورية بأسعار مدعمة تخدم الفرد وتسهم في تحسين الأوضاع المعيشية.