“المباني فتحت والكل هيبني تاني”.. رسوم تراخيص البناء الجديدة بعد فتح المباني في المدن والقرى 2023 وأهم المستندات المطلوبة

خلال الأيام الماضية أصبحت معرفة رسوم تراخيص البناء في مصر محور اهتمام كبير للمواطنين، خاصة بعد إعادة فتح تراخيص البناء في مختلف محافظات البلاد بعد فترة من الإغلاق، في هذا المقال سنقدم نظرة عامة على رسوم تراخيص البناء والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء.

رسوم تراخيص البناء

قام القانون الجديد للبناء بتحديد رسوم تراخيص البناء بشكل واضح، هذه الرسوم تنقسم إلى عدة أقسام:

رسوم الموافقة الأولية: تصل إلى حد أقصى 2000 جنيه مصري، وتتيح للمواطن الحصول على موافقة تخطيطية وتقديم البيانات اللازمة لبدء مشروع البناء.

تصل إلى حد أقصى 2000 جنيه مصري، وتتيح للمواطن الحصول على موافقة تخطيطية وتقديم البيانات اللازمة لبدء مشروع البناء. رسوم الفحص والاعتماد: تبلغ قيمتها لا تزيد عن جنيه واحد لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، مع حد أقصى يبلغ 200,000 جنيه مصري.

تبلغ قيمتها لا تزيد عن جنيه واحد لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، مع حد أقصى يبلغ 200,000 جنيه مصري. رسوم البناء: تتفاوت حسب نوع وموقع البناء، وتشمل رسوم المكتب الهندسي، أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 2.5% من تكلفة البناء، رسم تحسين بقيمة جنيه لكل متر من الطابق الأرضي أو مساحة الأرض، رسم تصاريح الهندسة بقيمة 700 جنيه، ورسم شهادة تغيير المساحة وفقًا للمساحة.

المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء

يجب على المواطنين تقديم مجموعة من المستندات للحصول على تراخيص البناء، هذه المستندات تشمل:

بيان الصلاحية ساري المدة: يتضمن معلومات حول الكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعترف بها.

يتضمن معلومات حول الكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعترف بها. بيان من الشهر العقاري: لتوثيق الأرض أو المنزل المخصص للبناء.

لتوثيق الأرض أو المنزل المخصص للبناء. صورة من بطاقة هوية المالك.

عقد المقاولة: يتضمن معلومات عن المهندس وشهادة الإشراف.

يتضمن معلومات عن المهندس وشهادة الإشراف. رسم هندسي مفصل: يحتوي على جميع التفاصيل اللازمة حول الأرض أو المبنى.

يحتوي على جميع التفاصيل اللازمة حول الأرض أو المبنى. إيصال دفع الرسوم المطلوبة.

ويعتبر فهم رسوم تراخيص البناء والمستندات المطلوبة أمر ضروري لأي شخص ينوي الشروع في مشروع بناء في مصر، تلك المعلومات تساعد المواطنين على التعامل مع الإجراءات بفعالية وشفافية.