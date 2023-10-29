“مليون مبروك الزيادة الجديدة بأثر رجعي”.. بشرى سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات خلال أيام.. أصحاب المعاشات طايرين من الفرحة

خلال الأيام الماضية تمت الموافقة على منحة استثنائية لأصحاب المعاشات في مصر بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهذا بهدف التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية ومعدلات التضخم المتزايدة، يأتي هذا الإجراء لمواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة التي تواجهها الفئات المعاشة، في هذا المقال سنلقي نظرة على تفاصيل هذه المنحة وموعد صرف المنحة بأثر رجعي، بالإضافة إلى المواقع المتاحة لصرف المعاشات.

موعد صرف المنحة بأثر رجعي

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المنحة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية ستكون قيمتها 300 جنيه مصري شهرياً لأصحاب المعاشات، ومن المقرر صرف هذه المنحة بأثر رجعي، حيث سيتم صرفها لشهري أكتوبر ونوفمبر لعام 2023 يوم الأربعاء القادم الموافق 1 نوفمبر سيشهد صرف هذه المنحة للمستحقين.

منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي

جاء قرار صرف هذه المنحة الاستثنائية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كجزء من إجراءات الدعم الاقتصادي ومكافحة التضخم، وتهدف هذه المنحة إلى تخفيف العبء المالي الذي تواجهه فئات المعاشات، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.

أماكن صرف المعاشات

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن أصحاب المعاشات يمكنهم صرف معاشاتهم من خلال عدة وسائل بما في ذلك:

البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي والبنوك.

منافذ شركات فوري.

المحافظ الإلكترونية.

وتعتبر المنحة الاستثنائية التي ستصرف بأثر رجعي لأصحاب المعاشات في مصر تمثل إجراءً هامًا لدعم الفئات المعاشة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ستتاح لهم عدة وسائل لاستلام معاشاتهم، مما يسهل عليهم الوصول إلى هذه المساعدة المالية.