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“ركز عشان التاجر ميضحكش عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين في الأرز والزيت والسكر وأسعار السلع التموينية|| وزارة التموين توضح
يسعى العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى فهم مقدار السلع التي يحق لهم الحصول عليها، ويعتبر سؤال نصيب أربعة أفراد من التموين من أكثر الاستفسارات انتشاراً خلال الأيام الأخيرة، وفي هذا المقال سنقدم معلومات حول كمية المواد التموينية التي يحصل عليها الأفراد وأسعار السلع الغذائية داخل المنافذ التموينية.
نصيب أربع أفراد من التموين
- وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية يمنح الفرد الواحد المسجل في بطاقة التموين الخاصة به كمية تبلغ 2 كيلو جرام من السكر، وهذا يعني أن نصيب أربعة أفراد من التموين سيتضمن 8 كيلو جرام من السكر.
- بالإضافة إلى ذلك يحصل كل فرد على كيلو جرام واحد من الأرز، مما يجعل نصيب أربعة أفراد من التموين يتضمن 4 كيلو جرام من الأرز.
- أما بالنسبة للزيت، يمنح الفرد زجاجة واحدة، مما يعني أن نصيب أربعة أفراد سيكون 4 زجاجات من الزيت.
أسعار السلع الغذائية
لمساعدة المواطنين على فهم تكلفة السلع الغذائية في المنافذ التموينية يجب معرفة الأسعار الحالية:
- سعر كيلو السكر: 12.60 جنيه.
- سعر كيلو الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.
- سعر زجاجة الزيت (زيت خليط وزن 800 مللي): 30 جنيهًا.
- سعر كيس المكرونة وزن 800 جم: 13.00 جنيه.
- سعر كيس المكرونة وزن 400 جم: 6.5 جنيه.
- سعر المسلى صناعي وزن 800 جم: 36 جنيهًا.
- سعر العدس المجروش وزن 500 جم: 21 جنيهًا.
- سعر نصف كيلو الفول المعبأ: 9.00 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام 300 جم: 1.25 جنيه.
- سعر اللبن الجاف 125 جم: 25.5 جنيه.
- سعر الطحينة البيضاء (ظرف 140 جرامًا): 3.75 جنيه.
- سعر المربى (أنواع 350 جرامًا): 16 جنيهًا.
- سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرامًا: 18 جنيهًا.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك: 18.00 جنيه.
- سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات.
- سعر علبة مرقة دجاج: 6 جنيهات.
- سعر البسكويت يوليوز سادة بجنيه ونصف.
- سعر البسكويت يوليوز ويفر بأنواعه: 2.75 جنيه.
- سعر البسكويت تومورو أنواع: 3 جنيهات.
- سعر كيس الصلصة وزن 300 جم: 8 جنيهات.
- سعر باكو الشاي ناعم وزن 40 جم: 5 جنيهات.
- سعر علبة البسكويت بوو بأنواعه: 3.75 جنيه.