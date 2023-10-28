“ركز عشان التاجر ميضحكش عليك”.. نصيب أربع أفراد من التموين في الأرز والزيت والسكر وأسعار السلع التموينية|| وزارة التموين توضح

يسعى العديد من الأشخاص الذين يعتمدون على دعم وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى فهم مقدار السلع التي يحق لهم الحصول عليها، ويعتبر سؤال نصيب أربعة أفراد من التموين من أكثر الاستفسارات انتشاراً خلال الأيام الأخيرة، وفي هذا المقال سنقدم معلومات حول كمية المواد التموينية التي يحصل عليها الأفراد وأسعار السلع الغذائية داخل المنافذ التموينية.

نصيب أربع أفراد من التموين

وفقًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية يمنح الفرد الواحد المسجل في بطاقة التموين الخاصة به كمية تبلغ 2 كيلو جرام من السكر، وهذا يعني أن نصيب أربعة أفراد من التموين سيتضمن 8 كيلو جرام من السكر.

بالإضافة إلى ذلك يحصل كل فرد على كيلو جرام واحد من الأرز، مما يجعل نصيب أربعة أفراد من التموين يتضمن 4 كيلو جرام من الأرز.

أما بالنسبة للزيت، يمنح الفرد زجاجة واحدة، مما يعني أن نصيب أربعة أفراد سيكون 4 زجاجات من الزيت.

أسعار السلع الغذائية

لمساعدة المواطنين على فهم تكلفة السلع الغذائية في المنافذ التموينية يجب معرفة الأسعار الحالية: