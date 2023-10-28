عشان متقولش مخدتش بالي منها.. خد حقك 4 فئات معفاه من دفع فاتورة التلفون الارضي”شوف لتكون منهم بسرعة

الفئات المعفاة من دفع فاتورة التليفون كما أوضحت شركة الاتصالات المصرية الخط الأرضي توحد العديد من الفئات معافاه من دفع فاتورة تليفون الخط الأرضي وكنا يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن الفئات المعفاة من دفع فاتورة تليفون الخط الأرضي وكما تحاول الشركة الاتصالات المصرية المواطنين رفع كافة الأعباء على كاهل جميع المواطنين وكما أنها تهتم بتقديم خدمة جيدة لكافة الفئات الاجتماعية لجميع المواطنين في مصر سواء كانت شبكة تليفون ارضي او شبكه الانترنت في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الإنسان وكما أعلن شركة الاتصالات المصرية عن بعض الفئات المعفاة من دفع فاتورة التليفون الارضي .

الأشخاص المعفيين من دفع فاتورة التليفون الارضي

كما أوضحت شركة الاتصالات المصرية توحد بعض من فئات المواطنين معافين من دفع فواتير الخط الأرضي من هم الأشخاص المعفيين هم أصحاب الدخل المحدود وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم فوق 60 عام وأصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب الاحتياجات الخاصة ذو إعاقات عقلية أو جسدية ويحب أن يكون مسجل في خط التليفون الأرضي.

الاوراق المطلوبة للتقديم في خط التليفون الأرضي

توجد بعض الأوراق يجب على المتقدم على تلفون الأرضي التزام بهذه الأوراق

يجب إحضار صوره من بطاقة الشخصية وصورة عقد ملكية للوحده السكنية المراد توصيل الخط التليفون الارضي له صوره إيصال سواء كان غاز أو كهرباء أو ماء للمتقدم على خط التليفون الارضي ويجب عليك أخذ استمارة طلب ورق من الفرع وملئها ثم بعدها يجب عليك تقديم الأوراق الخاصة بك وطريقة شحن فاتورة التليفون الارضي يتكون من عدة اماكن مثل سنترال الذي يوجد في محافظتك أو من خلال محافظة فودافون كاش او من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من خلال خدمة مصاري أو أمان أو خدمة فوري

طريقة الاستعلام عن دفع فاتورة التليفون الارضي

لمعرفة طريقة الإستعلام يجب عليك اتباع الخطوات التالية اولا يجب على المتقدم اتصال برقم شركة الاتصالات المصرية ثم اضغط على استعلام عن فاتورة التليفون الارضي يجب عليك تدوين كود المحافظة ورقم الخط الأرضي وبعد ذلك سيتم عرض بيانات الفواتير التالية