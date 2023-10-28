لو معاك مؤهل+ متوسط+ وحتى بدون مؤهل وظائف بنك مصر الان تطرح كاملة برواتب تصل ل9000 جنيه الحق قدم

وظائف بنك مصر كما يتساءل الكثير من الخريجين عن حقيقة وظائف بنك مصر كما أعلن البنك أنه يوجد العديد من الوظائف المتاحة للخريجين ويجب على للخريجين الالتزام بالشروط المطلوبة وكما أعلن بنك مصر عن احتياجه إلى موظفين جدد للعمل داخل فروع البنوك في مجالات الكثير التي يوفرها البنك بكر الراغبين في العمل وكما توجد العديد من التخصصات داخل بنك يحتاج البنك متخصصين في هذه المجالات للتوظيف مثل إدارة مهمات والتجارة الدولية والتجارة الخارجية والموارد البشرية تخصص التسويق وتخصص الاقتصاد وكما يعلن كل فترة بنك مصر عن التخصصات التي يحتاجها.

شروط وظائف بنك مصر

توجد العديد من الشروط التي قدمها بنك مصر للمتقدمين على الوظائف يجب عليك الالتزام بهذه الشروط وعليك اتباع الخطوات التالية

يجب أن تكون ذو خبرة على الاقل 3 سنوات وان تكون خريج من عام 2020 أن يكون المتقدم حاصل على تقدير على الأقل جيد ويجب أن يكون المتقدم صاحب خبرة وكفاءة وأن يكون حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعات معترف بها أن يكون عمر المتقدم 28 عام أن يكون من سكان القاهرة والجيزة وكما يحتاج البنك خرجين من هذه التخصصات مثل تخصص تمويل واستماره علاقات دولية وظائف بنك مصر خدمة العملاء وظائف التجارة الدولية.

الأوراق المطلوبة من المتقدم على وظائف بنك مصر

توجد العديد من الأوراق المطلوبة يجب عليك الالتزام بهذه الأوراق وهناك العديد من الأوراق يجب على الراغب في التقديم على وظائف بنك مصر تجهيزها هذه الأوراق قبل البدء بالتقديم واتباع الخطوات التالية

يجب عليك إحضار صوره من البطاقه الشخصيه التي يوجد بها الرقم القومي وإحضار صوره شخصيه ليك تكون 6 في 6 وإحضار شهادة المؤهل التعليمي الحاصل عليه وصورة من شهادة التجنيد أو الإعفاء وحيث إنه بنك مصر من أكبر البنوك داخل مصر هو أكثر البنوك التي لديها فروع في جميع محافظات مصر وفي الغالب دائما يتطلب البنك موظفين حديث التخرج وأصحاب الشهادات العالية والدبلومات الفنية وكما يتطلب دائما بنك مصر اصحاب الخبره وان يكون لديهم في جسمه تخصصات بنك مصر