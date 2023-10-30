ناو ظهرت.. أسماء الرعاية الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023+ شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن أسماء الرعاية الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023، حيث يكون الرعاية الاجتماعية هو برنامج وضعته الحكومة بغرض تقديم المساعدات المالية والصحية والتعليمية والتدريبية للأشخاص والعائلات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة تمنعهم من العيش برفاهية، وتتمثل تلك الظروف في الفقر والبطالة والشيخوخة والأمراض المزمنة وغيرها من الأمور التي تتطلب تدخل اجتماعي.

أسماء الرعاية الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023

أسماء الرعاية الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023، يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية لشهر نوفمبر 2023 عبر الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اضغط على برنامج الكشوفات.

نزل الكشوفات.

ابحث عن اسم المستفيد.

شروط الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية 2023

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المواطن حتى يتمكن من الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

أن يكون الشخص عراقي الجنسية، مع ضرورة أن يكون مقيم بشكل دائم في الإمارات.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يتعدى 60 سنة.

ألا يقل عمر المتقدمة عن 15 عام وألا يتعدى 55 عام.

لابد ألا يكون المتقدم مستفيد من برامج الرعاية الأخرى الخاضغة لوزارة العمل العراقية.

عدم امتلاك المتقدم أي أصول أو عقارات.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

أصدرت وزارة الموارد والشؤون الاجتماعية لائحة بأسماء 200 ألف مستفيد حديث من برنامج الرعاية الاجتماعية، وتكون تلك الفئة التاسعة منذ إصدار هذا البرنامج، وتشمل هذه اللائحة على فئات متباينة من المستحقين مثل العائلات المتضررة من وباء كورونا التي فقدت مصدر دخلها أو تضررت صحياً من ذلك الفيروس، و كذلك العائلات النازحة التي أجبرت على ترك بلادها بسبب العنف والإرهاب والصراعات المسلحة، والأيتام والمطلقات والأرامل اللواتي يعانون من ضعف الحماية الاجتماعية والقانونية ويواجهن الكثير من التحديات لتأمين احتياجاتهن الرئيسية، وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين يتطلبون رعاية صحية وتعليمية مستمرة، والمسنين الذين يحتاجون رعاية صحية ونفسية.