اشتري فراخ كثير وخزنيها.. أسعار الدواجن اليوم السبت 28 أكتوبر 2023 في الأسواق بكم كرتونة البيض 

أسعار الدواجن اليوم ، من أهم أنواع السلع الاستهلاكية التي لا بد وأن تتوفر بكميات كبيرة لتلبية احتياج المستهلكين يوميًا هي السلالات الداجنة من كافة منتجاتها والتي تعتبر من أهم نوعيات اللحوم البيضاء الأكثر أهمية من حيث كونها مصدر أساسي من مصادر الغذاء وعلى الرغم من توفر ما يلبي احتياجات كافة الأسواق المحلية فلا يزال سعر كل منتج منها في مستوى مرتفع ولذلك نذكر في التقرير أهم التفاصيل التي تخص مؤشرات الأسعار حتى يوم غد السبت 28 من أكتوبر 2023 م.

أسعار الدواجن اليوم السبت 28 أكتوبر 2023

الدواجن المتوفرة في الأسواق المحلية من أهم المنتجات التي يهتم بمعرفة أسعارها كل مواطن، ومن أبرز ما يجعل المتابعة مستمرة بشكل مكثف هو استمرار الارتفاع الملحوظ في التكلفة الشرائية للدجاج وذلك على مستوى كل أنواع الدواجن التي تتوفر في الأسواق، وقد أوضحت البورصة الرئيسية اليوم أن الأسعار لا تزال مرتفعة حتى اليوم، ويتوقع أن تسجل نفس التكلفة السعرية لها يوم غد السبت

أسعار الدواجن البيضاء

أسعار الكيلو من الدواجن البيضاء اليوم سجلت من 78 وحتى 80 جنيه مصري وهو سعر الكيلو منها اليوم وحتى يوم غد، وتوضح البورصة اليوم مؤشرات الأسعار لأنواع الدواجن البيضاء والتي بدت أيضًا مرتفعة، فقد استقر سعر 1 كيلو جرام من البانيه على تكلفة تعادل 175 جنيه مصري قد تزيد أو تقل بفارق بسيط ما بين منطقة إلى أخرى وسعر الكيلو من الأوراك يسجل 85 جنيه مصري، بينما يسجل سعر 1 كيلو من الدبابيس 90 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات والحمراء

أنواع الدواجن الحمراء والأمهات تتوفر في السوق المحلية بأسعار ثابتة فالكيلو من الدواجن الساسو وصل إلى نحو 100 جنيه مصري، ويتوقع أن تعلن البورصة المحلية يوم غد عن سعر للكيلو يعادل من 98 حتى 100 جنيه، بينما تباع الدواجن الأمهات بسعر يصل إلى 65 جنيه مصري للكيلو جرام في البورصة المحلية، وفي الأسواق سعرها يسجل من 70 وحتى 71 جنيه مصري، ويتوقع لتلك الأسعار الاستقرار حتى بدء التعاملات في البورصة الرئيسية غد السبت