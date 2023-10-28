اتفرج قبل اي حد.. تحديد موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 43 والقنوات الناقلة

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 43 عرضت يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 على قناة TRT1 التركية، وقناة قصة عشق مترجمة للعربية، شهدت الحلقة 43 من مسلسل طائر الرفراف العديد من الأحداث المثيرة، أبرزها ظهور بيلين من جديد وقرار سيران بالمغادرة.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 43

في بداية الحلقة 43 من مسلسل طائر الرفراف، تفاجئ سيران بظهور بيلين من جديد، بعد أن كانت قد غادرت تركيا في نهاية الموسم الأول تحاول بيلين إقناع سيران بالعودة إلى فريد، لكنها ترفض.

في غضون ذلك، يحاول فريد إقناع سيران بالعودة إليه لكنه يفشل تقرر سيران مغادرة القصر والعيش في شقتها الخاصة.

القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف و الترددات

يعرض مسلسل طائر الرفراف في تركيا على قناة TRT1، وفي الوطن العربي على القنوات التالية:

قناة MBC 4

قناة OSN يا هلا

قناة Dubai TV

قناة BeIN Drama

ترددات القنوات الناقلة

قناة MBC 4

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة OSN يا هلا

التردد: 11916

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة Dubai TV

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة BeIN Drama

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مسلسل طائر الرفراف الحلقة 43 حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من ظهور بيلين من جديد، وتوقعوا أن تتسبب في المزيد من المشاكل بين سيران وفريد.

موعد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44

تُذاع الحلقة 44 من مسلسل طائر الرفراف يوم السبت 29 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، و 9 مساءً بتوقيت السعودية.

تم بث الحلقة 43 من المسلسل يوم السبت 22 أكتوبر 2023، ووفقا للإعلانات المُذاعة، فإن الحلقة 44 ستشهد تطورات جديدة في العلاقة بين سيران وفريد، حيث تكتشف سيران سر فريد، وهو أنه كان متزوجا سابقا من امرأة تدعى بيلين.