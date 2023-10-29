( قدم دلوقتي قبل بكرة ) شقق تمليك بمقدم 25 ألف جنيه في ٨ مدن جديدة من التمويل العقاري+ شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

شقق تمليك بمقدم 25 ألف والتي أعلنت وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة، حيث مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي نشهدها في الوقت الحالي عملت وزارة الإسكان على تقديم وحدات سكنية مساحتها 90 مترا بالتقسيط على 30 سنة، وبذلك يمكن الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف بالتقسيط على 30 عام بقسط شهري يبداً من 800 جنيه.

شقق تمليك بمقدم 25 ألف

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن شقق تمليك بمقدم 25 ألف لكافة المصريين في الأماكن التالية:

مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

مدينة 15 مايو.

مدينة العبور الجديدة.

مدينة بدر.

مدينة حدائق العاصمة.

مدينة السادات.

مدينة برج العرب الجديدة.

مدينة الفيوم الجديدة.

مدينة بني سويف الجديدة.

مدينة سوهاج الجديدة.

مدينة أسيوط الجديدة.

مدينة قنا الجديدة.

مدينة أسوان الجديدة.

شروط حجز شقق تمليك بمقدم 25 ألف

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان حتى يتمكن المواطن من حجز شقق تمليك بمقدم 25 ألف، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

ألا يتعدى عمر المتقدم عن 51 عام.

ألا يتعدى عمر أصحاب المعاشات عن 75 عام.

ألا يكون المتقدم قد حصل على وحدة سكنية أو أراضي من وزارة الإسكان من قبل.

تقديم مستند يثبت تقاضي المتقدم راتب لا يقل عن 2700 ولا يتعدى 7000، وذلك سواء كان أعزب أو متزوج.

تقديم مستند الإقامة بما يتلائم مع الوحدات المتواجدة بأقرب مدينة حديثة سواء محل السكن أو محل العمل.

شقق التضامن الاجتماعي

عملت وزارة التضامن الاجتماعي بفتح باب الحجز للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لجميع المستحقين، وذلك عن طريق نظام التمويل العقاري على أن يكون بدء التقديم بتاريخ يوم 15 يونيو 2023 حتى يوم 30 مايو 2023، مع ضرورة تطبيق الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتمكن من الشخص من حجز الوحدة السكنية.