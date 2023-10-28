تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 على نايل سات وتابع أحداث قطاع غزة في فلسطين لحظة بلحظة

ملايين الأشخاص من شتى الدول العربية تبحث الآن عن تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 التي تنقل أهم الأحداث الجديدة والحصرية عما يحدث في قطاع غزة، شهدت الساعات الماضية تطورات كثيرة في القضية الفلسطينية حيث أكدت العديد من المصادر أن الأتصال مع غز انقطع تماماً بعد قطع الكهرباء والانترنت عليهم، قناة القاهرة الإخبارية تقوم بتغطية مستمرة على مدار 24 ساعة عن أحداث غزة وفلسطين، وهذا لأن قناة القاهرة الإخبارية واحدة من القنوات المصرية التي انطلقت العام الماضي وحققت نجاح كبير واستطاعت أن تتصدر محركات البحث نظراً لأهمية المحتوى الإخبارية التي تقدمها، قناة القاهرة الإخبارية قناة مجانية تعمل بشكل قوي وتمتلك أحدث التقنيات، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال للحصول على تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023.

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023

القمر الصناعي النايل سات التردد 11747 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 الجودة hd معامل تصحيح الخطأ 3/4 التشفير مفتوحة.

قناة القاهرة الاخبارية تحديث جديد hd

تم تأسيس قناة القاهرة الإخبارية في شهر أكتوبر لعام 2022 وأصبحت من وقت انطلاقها أهم القنوات الإخبارية على الساحة الفضائية، كما أن قناة القاهرة الاخبارية ضمن القنوات التابعة لشركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل بكامل طاقتها على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقدم القناة باقة من أهم البرامج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ومنها برنامج واجه الحقيقة وبرنامج صباح جديد وهذا ما حدث وبرنامج هذا المساء وغيرها الكثير.

كما تنقل القناة الأخبار المحلية المتنوعة وتتناول العديد من القضايا في المجتمعات المختلفة، كما أن تعمل على تغطية الأخبار العالمية وخلال هذه الفترة تسلط الضوء حول القضية الفلسطينية وعما يحدث في قطاع غزة من قصف وهجوم إسرائيل، حيث نشرت مصادر خاصة من القاهرة الإخبارية أن إسرائيل قامت بقطع الانترنت والكهرباء عن سكان غزة من أجل الهجوم عليهم و إبادتهم بشكل كامل.