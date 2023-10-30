هتاخد شقة في أرقى الأماكن.. رابط موقع صندوق الاسكان حجز الإعلان 18+ شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

رابط موقع صندوق الاسكان حجز الإعلان 18، ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن رابط موقع صندوق الاسكان حجز الإعلان 18 من قبل المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، حيث من المفترض أن يتم الإعلان عن وحدات سكنية لمحدودي الدخل مع انتهاء عام 2023، وبالفعل قام صندوق الإسكان الاجتماعي خلال الأيام الماضية بالإعلان عن شقق الإسكان الاجتماعي بمساحات تتراوح من 75 إلى 90 في الإعلان 18.

رابط موقع صندوق الاسكان حجز الإعلان 18

يبحث العديد المواطنين عن رابط موقع صندوق الاسكان حجز الإعلان 18، حيث وضحت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عن فتح باب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك عبر الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ادخل رقم المشروع الذي ترغب في الحجز فيه.

حدد المحافظة التي تريد الحجز فيها.

أكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك بشكل صحيح.

شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من حجز شقة من شقق الاسكان الاجتماعي، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

دفع مبلغ مقدم الحجز.

ألا يتعدى راتب المتقدم عن 8000 جنيه إذا كان متزوج، وألا يتعدى 6000 جنيه إذا كان أعزب.

كم اسعار شقق الاسكان الاجتماعي

قام صندوق الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي المرتبطة بالإعلان رقم 18 لمحدودي الدخل، وذلك على أن يكون في نهاية 2023 أو بداية السنة الجديدة 2024، وتكون مساحات الشقق تتراوح بين 75 و90 مترا، وفيما يتعلق بأسعار شقق الإسكان الإعلان رقم 18 فتتراوح بين 245.000 ألف و360.000 ألف جنيه.

ويتم طرح تلك الشقق بنظام التمويل العقاري على أقساط تبعاً للشروط التي وضعتها وزارة الاجتماعي، على أن تبدأ الشقق بمساحة 75 مترا بمقدم 15 ألف جنيه للشقة، بينما تبدأ الشقق بمساحة 90 مترا بمقدم 22 ألف جنيه للشقة، ويتم دفع 10% عند الاستلام وتقسيط الباقي بنظام التمويل العقاري بالتقسيط على 30 عام.