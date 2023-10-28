مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44 مترجمة على قصة عشق ستار تي في التركية سيران تطلب الطلاق من فريد

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44، يترقب الجمهور المشاهد الحلقة المقبل من طائر الرفراف بعد أن شهدت الحلقة الماضية تطورات كثيرة، يعد مسلسل طائر الرفراف واحد من أشهر وأنجح المسلسلات التركية التي تحظى على إعجاب الكثير وتحتل محركات البحث الأولى والرائدة على جوجل، حصدت الحلقة الماضية من المسلسل أكثر من مليون مشاهدة في الساعات الأولى من العرض ومن المتوقع أن يكون له حظ كبير في سباق الجوائز مما يحصد ملايين الإيرادات، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة أهم أحداث مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44

يعد طائر الرفراف من المسلسلات التركية المميزة جداً التي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لمناقشة الكثير من القضايا، حيث شهدت الحلقة السابقة 43 أحداث غير متوقعة وبدأت خلافات جديدة بين عائلة سيران وفريد، و تحاول سيران أن تقنع فريد بالحقيقة.

ومن جه أخرى بدأت سيران تلاحظ الكثير من التغييرات على فريد أنه على علاقات كثيرة مع النساء وهذا ما حظرت منه من قبل ووعدها سابقاً أن يتغير ويبدأ معها صفحة جديدة، وهذا ما يدخلهم في خلافات ومشاكل بدون نهاية، ومن المتوقع أن سيران تطلب من فريد الانفصال لأنها لم تعد تتحمل هذه الأمور وتريد العودة إلى منزل أبيها، وخاصةً أن عائلة فريد تحفر لها مليون حفرة للإيقاع بها وهذا ما قاله كاظم لها في الحلقة السابقة، وتكون هناك مفاجئات كثيرة الحلقة 44 تقلب الأمور رأساً على عقب.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44

تم بالأمس عرض حلقتين من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 42 الحلقة 43 وهذا لأن المسلسل تم تأجيله الأسبوع الماضي تضامناً مع فلسطين وما يحدث في غزة من قصف واحتلال إسرائيلي، ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 44 في موعدها المحدد يوم الجمعة القادمة الموافق 3 من نوفمبر 2023.

وسوف يتم اذاعة مسلسل طائر الرفراف حلقة واحدة أسبوعياً على شاشة قناة ستار تي في التركية مترجمة باللغة العربية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وبعد منتصف الليل على على موقع قصة عشق، ويوم الجمعة على قناة أون تركي وقناة mbc 4 في الساعة 9 مساءً.